La technologie Flash d’Adobe sera définitivement incompatible avec le navigateur Mozilla Firefox à partir de la version 84 de celui-ci. Cet abandon n’est pas une surprise. Non seulement le format flash n’était plus lisible par défaut sous Firefox, mais Adobe a annoncé l’arrêt de son support en 2021.

La technologie Flash, appartenant à Adobe (vous savez, Photoshop, Premiere, etc.) est considérée désuète. Surtout depuis l’arrivée de HTML5 qui permet de réaliser le même genre d’animation, mais dans un environnement plus moderne et surtout… plus sécurisé. Puisque cette technologie est de moins en moins usitée, autant ne plus investir d’énergie à maintenir la compatibilité dans les logiciels.

Lire aussi : Chrome 76 : Flash bloqué par défaut, mode sombre, navigation privée, voici les nouveautés

C’est ainsi que Mozilla a pris la décision de suspendre totalement, et ce dès la fin de l’année 2020, la prise en charge de Flash. Les usagers de Firefox seront tous impactés en téléchargeant la version 84 du navigateur web dont la sortie est prévue en décembre. À partir de cette version, il ne sera plus possible d’afficher des contenus en Flash, car le plug-in aura disparu. Notez que nous n’en sommes encore pas là, puisque la dernière version en date est estampillée Firefox 76.

Incompatibilité progressive

Cette disparition est graduelle, bien sûr. Elle a d’ailleurs déjà commencé, puisqu’il n’est déjà plus possible de lire un contenu flash par défaut. Il faut activer le plug-in manuellement pour le faire. Étape suivante, le plug-in sera supprimé des « Nightlies », les versions beta, de Firefox. La première sera déployée en octobre 2020. Deux mois plus tard, après avoir réalisé tous les tests nécessaires, le retrait sera activé sur la version grand public.

Mozilla rejoint donc une liste grandissante d’entreprises qui ne veulent plus que leurs produits soient compatibles Flash. Une liste qui compte Apple depuis 10 ans, et où se trouvent aussi tous les éditeurs d’un navigateur basé sur Chromium (Google, Microsoft, etc.). Flash, comme Java et Silverlight, est devenu une technologie désuète, mais aussi dangereuse. Considéré comme une passoire de la sécurité informatique, Flash est même abandonné par son propriétaire Adobe qui n’assurera plus le support technique en 2021.

Source : Softpedia