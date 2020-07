Firefox : la plus grosse mise à jour de son histoire est déployée sur Android

Firefox connaître une révolution sur Android. En effet, le navigateur se dote d’un nouveau moteur, mais également d’un nouveau design, plus moderne. Il est actuellement déployé sur le Play Store de Google et l’APK peut aussi être téléchargée.

Firefox sur Android va avoir le droit à une nouvelle jeunesse. Le navigateur est en effet en train de connaître un changement majeur, aussi bien sur le fond que sur la forme, grâce à une nouvelle mise à jour. Cette version, Firefox 79, ou Fénix, est actuellement déployée sur le Google Play Store. L’auguste navigateur accusait le poids des âges avec son design suranné. Mozilla a tout remis à plat. Il est désormais basé sur un nouveau moteur, GeckoView, qui se veut plus rapide, plus fluide, mais également plus en phase avec le monde mobile.

En plus de ce changement profond, le navigateur a le droit à une amélioration graphique notable, avec la possibilité de personnaliser son interface, de mettre un mode sombre et de faire, comme c’est déjà le cas chez la concurrence, du picture in picture, très pratique sur mobile. De même, Mozilla promet une plus grande confidentialité. Le navigateur dispose d’un bloqueur de pub intégré et promet de garder vos données en sécurité. Enfin, le mode navigation privé garantit une sécurité totale, assure Mozilla. Il reste encore quelques petites choses à régler, notamment au niveau des extensions qui ne sont pas toutes compatibles avec le Firefox nouveau.

Un navigateur qui peine à s’imposer

Cette nouvelle mise à jour est importante dans l’histoire de Mozilla, du même niveau que le déploiement de Quantum sur la version desktop du navigateur en 2017. Il suffit d’aller sur le PlayStore et de voir si la mise à jour est disponible. Si vous souhaitez rester sur l’ancienne version, il ne faut tout simplement pas l’installer. L’APK est également disponible si vous êtes impatient.

Firefox 79 aura la lourde tâche de convaincre les foules sur Android. En effet, le navigateur de Mozilla ne fait pas vraiment l’unanimité sur mobile (iOS et Android combiné). Selon statscounter, le marché est écrasé par Google Chrome, qui est utilisé par 60% des utilisateurs, suivi par Safari et ses 24% de parts de marché. Firefox, qui ne jouit pas du fait d’être installé par défaut sur tous les terminaux, culmine à seulement 0,4% de parts de marché. C’est peu, mais l’avantage, c’est que Mozilla ne peut que progresser.