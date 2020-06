Firefox 78 : amélioration de l’affichage sur GPU Intel, remise à zéro en cas de bug, voici toutes les nouveautés

Firefox 78 est enfin disponible en téléchargement sur le canal stable. Via cette nouvelle mouture, les utilisateurs sur Windows sous GPU Intel pourront profiter d’un affichage des pages amélioré grâce à WebRender. En outre, une option « Rafraîchir » a été ajoutée, qui permet de résoudre les bugs plutôt que de procéder à la désinstallation du navigateur.

Firefox 78 est sorti du canal bêta et arrive enfin sur le canal stable. De fait, tous les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle mouture de leur navigateur de recherche préféré. Cette version met l’accent sur l’accessibilité et la sécurité, avec quelques nouveautés à signaler du côté de l’interface. En effet, tous les utilisateurs sur PC sous GPU Intel vont pouvoir profiter du WebRender.

Pour rappel, Web Render utilise la carte graphique de votre PC ou Mac en lieu et place du CPU pour afficher une page. En résultent des animations et transitions plus fluides, un affichage bien plus rapide, ou encore l’intégration d’effets visuels complexes. La compatibilité de WebRender avait déjà été élargie à plus de PC portables sous Windows 10 sous FireFox 77.

Rafraîchir au lieu de désinstaller

Autre nouveauté, l’arrivée de l’option « Rafraîchir ». En cas de problème avec un navigateur, le premier réflexe est souvent de désinstaller puis de réinstaller le navigateur. Pour Mozilla, cette manœuvre représente également un risque de voir l’utilisateur partir chez la concurrence. Proposée directement dans le menu de désinstallation du navigateur, la fonction Rafraîchir permet de détecter les bugs présents dans Firefox et les corriger, sans procéder à la désinstallation.

« Nous avons vu un grand nombre d’utilisateurs désinstaller puis réinstaller Firefox (ce qui n’évite pas la réapparition de bugs). Nous aimerions inclure dans le menu de désinstallation une fonction permettant de corriger facilement les profils corrompus. Cette option est devenue une priorité pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes sur Firefox », expliquait Rachel Tublitz, responsable de l’ingénierie chez Mozilla.

Parmi les apports de Firefox 78, on notera :

Amélioration des conférences et appels vidéo via Firefox

Firefox 78 est une version ESR, c’est-à-dire qu’elle comprend tous les changements apportés depuis Firefox 68

Possibilité de voir si un mot de passe enregistré ou des informations personnelles ont été compromis lors d’une cyberattaque ou une fuite de données

Résultats de recherche améliorés

Mise à jour de la configuration minimum nécessaire pour profiter de Firefox sur Linux

Possibilité d’annuler des fermetures d’onglets d’un simple clic droit via le menu contextuel

Le reste des nouveautés est réservé aux entreprises et aux développeurs. Pour télécharger Firefox 78, il suffit de cliquer sur les liens suivants :

Télécharger Firefox 78.0 pour Windows (32-bit)

Télécharger Firefox 78.0 pour Windows (64-bit)

Télécharger Firefox 78.0 pour Mac

Télécharger Firefox 78.0 pour Linux