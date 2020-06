Firefox 77 est disponible et améliore l’affichage des pages Web sous Windows 10

Firefox 77 est désormais disponible sur Windows 10, Mac et Linux. Cette nouvelle version améliore le WebRender, pour un affichage des pages bien plus fluide. En outre, il est maintenant possible de voir rapidement les certificats d’un site ainsi que les autorités et organismes qui lui font confiance.

Seulement quatre semaines après le déploiement de Firefox 76, Mozilla vient de publier la version stable de Firefox 77 à destination de Windows 10, Mac et Linux. Cette nouvelle mouture n’apporte pas de nouveautés majeures, mais apporte tout simplement son lot de correctifs et d’améliorations diverses. En premier lieu, le moteur de rendu Web Render a été amélioré.

Peu de nouveautés dans cette version

Pour rappel, Web Render utilise la carte graphique de votre PC ou Mac en lieu et place du CPU pour afficher une page. En résultent des animations et transitions plus fluides, un affichage bien plus rapide, ou encore l’intégration d’effets visuels complexes. Cette technologie avait été intégrée sur Firefox 67, mais elle n’était disponible que pour un très faible nombre d’utilisateurs. Avec Firefox 77, Web Render est disponible par défaut sur tous les PC portables utilisant un GPU Nvidia, et dont la définition d’écran est inférieure à 3440 x 1440.

L’autre nouveauté majeure se trouve du côté des certificats. Grâce à l’option About : Certificate, il est désormais plus facile de consulter le certificat d’un site et les organismes de certification qui lui font confiance pour assurer la sécurité de votre navigation et de vos échanges avec d’autres utilisateurs. On notera ensuite le déploiement de plusieurs patchs pour des problèmes de sécurité en lien avec JavaScript et Web Render, la correction de quelques bugs mineurs et l’ajout de nouvelles fonctionnalités à destination des développeurs.

Firefox 77 : installez la dernière version

Pour télécharger et mettre à jour votre navigateur Internet, il y a plusieurs solutions. Si vous étiez déjà sur Firefox 76 et que les mises automatiques sont activées, il suffit de prendre son mal en patience. La MAJ devrait arriver rapidement. Sinon, il est d’ores et déjà possible de télécharger Firefox 77 directement à cette adresse ci-dessous :

Télécharger la dernière version de Firefox