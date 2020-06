Firefox Private Network : Mozilla tease le lancement imminent de son VPN payant

Mozilla annonce que son service VPN payant dérivé de la bêta de Firefox Private Network sera disponible « d’ici quelques semaines ». Le service sera rebrandé pour l’occasion « Mozilla VPN » pour refléter le fait que le navigateur Firefox n’est plus indispensable pour l’utiliser.

Mozilla vient de révéler plusieurs infos autour de son service VPN payant actuellement en bêta, que l’on connait sous le nom de Firefox Private Network. La première info, c’est que le service sera lancé « dans les prochaines semaines » et que l’on devrait donc pouvoir en profiter dans le courant de l’été. L’autre info, c’est que le service change d’ambition : il ne s’agit plus d’un service intégré à Firefox – Mozilla veut en faire un vrai VPN payant pour vos appareils au même titre que des services concurrents comme NordVPN ou MyIP.io par exemple.

Il sera donc possible de l’utiliser avec n’importe quel service ou navigateur. Du coup, le service changera de nom lors de sa sortie : le service s’appellera simplement « Mozilla VPN ». La firme précise qu’elle compte garder le même modèle économique que celui testé par les premiers clients aux Etats-Unis. Firefox Private Network est proposé contre 4,99 dollars par mois. Pour l’heure, Mozilla a déjà développé des clients pour Windows 10, Android, iOS, et Chromebook. Mais le service sera à terme aussi compatible avec les macs et linux.

Dans le détail, la plateforme VPN s’appuie sur des serveurs Mullvad et le protocole open source WireGuard VPN – dont la prise en charge a été ajoutée un peu plus tôt dans l’année. Le service ne peut actuellement être testé qu’aux Etats-Unis, mais Mozilla assure que des ressortissants de plus de 200 pays se sont déjà inscrits sur la liste d’attente.

Source : ZDNet.com