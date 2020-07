Firefox 78.01 : une série de bugs rend le navigateur inutilisable, téléchargez vite la mise à jour !

Firefox 78.01 sera arrivé bien vite. Alors que la version 78 vient tout juste d’être déployée, l’apparition de nouveaux bugs concernant les moteurs de recherche a contraint Mozilla à arrêter le déploiement automatique pour diffuser un correctif en urgence.

Depuis ce mardi 30 juin 2020, Firefox 78 est disponible pour tous les utilisateurs sur le canal stable. Via cette nouvelle version, Mozilla a intégré plusieurs avancées majeures, avec la prise en charge du WebRender sur tous les PC sous GPU Intel, une fonction « Rafraîchir » pour éliminer les bugs présents dans le navigateur (au lieu de le désinstaller), ou encore des résultats de recherche améliorés.

Malheureusement, tout ne se passe pas pour le mieux puisque de nombreux utilisateurs se sont plaints de bugs concernant justement la recherche. En effet, comme l’explique Mozilla sur BugZilla, les moteurs de recherche ont tout simplement disparu chez certains utilisateurs. En temps normal, Firefox embarque plusieurs moteurs de recherche parmi Google, DuckDuckGo, Bing, Amazon ou encore Wikipédia. Les utilisateurs peuvent choisir dans cette liste un moteur par défaut.

À lire également : Firefox Private Network : Mozilla tease le lancement imminent de son VPN payant

La mise à jour est disponible, voici comment la télécharger

Or, il s’avère que leur absence a déclenché de nouveaux bugs. En l’occurrence, la complétion automatique des recherches dans la barre de recherche ne fonctionne plus. Même son de cloche pour les recherches depuis la page d’accueil de Firefox. Après enquête, il s’avère que le problème est directement lié à la base de données locale utilisée pour stocker les données des différents moteurs de recherche. C’est simple, elle ne fonctionnait pas.

« Les fonctionnalités de recherche utilisent maintenant des paramètres à distance, et si la base de données indexée ne fonctionne pas, cela empêche beaucoup de choses de fonctionner », explique Mozilla. En toute logique, Mozilla a rapidement stoppé le déploiement automatique de Firefox 78 pour limiter la casse. Mozilla a d’ores et déjà déployé un correctif via une nouvelle version 78.0.1 de Firefox. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger cette version :

Télécharger Firefox 78.0.1 sur le site officiel de Mozilla

À lire également : Firefox 84 – Mozilla abandonnera enfin Flash d’Adobe avant la fin de l’année 2020

Source : TechDows