Firefox 76 est disponible : voici les nouveautés et comment le télécharger !

Firefox 76 est disponible : la nouvelle version du navigateur améliore le gestionnaire intégré de mots de passe. Et déploie plus largement, entre autres améliorations, le moteur de rendu WebRender. Voici comment le télécharger.

Mozilla vient de mettre en ligne la version stable de Firefox 76.0 ce 5 mai 2020. L’amélioration sans doute la plus visible concerne Lockwise, le gestionnaire de mots de passe intégré du navigateur. Il y a notamment de nouvelles alertes lorsqu’un site sur lequel vous avez un compte signale un piratage.

Si vous avez reçu une alerte pour un site et que vous utilisez le même mot de passe sur d’autres sites, le navigateur vous demandera de changer aussi le mots de passe de ces comptes pour rester au top de la sécurité. Le générateur de mots de passe est désormais compatible avec plus de sites.

Firefox vous proposera un mot de passe aléatoire ultra-sécurisé dès que vous cliquerez sur un champ de mot de passe. Par ailleurs, désormais, si vous n’avez pas configuré de mot de passe maître et que vous souhaitez consulter un mot de passe enregistré, Firefox vous demandera systématiquement votre mot de passe de session Windows ou Mac.

Firefox 76 : installez la dernière version

Parmi les autres nouveautés on a WebRender, le moteur de rendu, désormais déployés sur les PC portables Intel récents dont la définition est inférieure à 1920 x 1200 px. Le mode PiP permet désormais de double cliquer pour passer en plein écran et inversement. Il devient également possible de passer des apples Zoom directement depuis Firefox – sans installation additionnelle.

Mozilla parle également dans ses notes de version de modifications mineures du design, notamment de la barre d’adresses et de bookmarks. Mozilla a également amélioré Firefox pour Android avec « des correctifs divers qui améliorent la stabilité et la sécurité » du navigateur.

Pour télécharger et mettre à jour votre navigateur internet, il y a plusieurs solutions. Si vous avez déjà une version récente de Firefox et que les mises à jour automatiques sont actives, il vous suffira d’attendre quelques jours – votre application sera mise à jour rapidement.

Il est également possible si vous le désirez, d’installer Firefox 76 en téléchargeant directement la dernière version avec le lien ci-dessous :

Téléchargez directement la dernière version de Firefox