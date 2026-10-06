Fire TV Stick 4K Max à prix sacrifié : Amazon le brade pendant les Jours Flash Prime

Le top départ des Jours Prime est lancé sur Amazon. Du 6 au 7 octobre, le géant du e-commerce brade de nombreux produits durant de courtes ventes flash. Le Fire TV Stick 4K Max se retrouve à 52,99 € au lieu de 114,99 € ! Vite !

Fire TV Stick 4K Max

Les Jours Flash Prime viennent tout juste de commencer sur Amazon, et le géant du e-commerce affiche de belles promotion sur les produits high-tech et les équipements pour la maison. Vous avez une TV non connectée, mais qui fonctionne encore très bien ? Nul besoin d’en acheter une nouvelle, il vous suffit de brancher une clé HDMI pour profiter de tous les avantages d’une smart TV.

La Fire TV Stick 4K Max vous permet ainsi de profiter très simplement de tous les services en ligne, comme le replay de vos chaînes préférées ou encore les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo.

Normalement en vente à 114,99 €, la dernière génération de la Fire TV Stick 4K Max est actuellement affichée à 52,99 € seulement durant les Jours Flash Prime. Mais attention l’offre expire bientôt puisque cet évènement ne se déroule que les 6 et 7 octobre 2026 !

Quelles sont les caractéristiques de la Fire TV Stick 4K Max ?

Le Fire TV Stick 4K Max est une clé HDMI très simple à installer puisqu’il vous suffit de la brancher directement votre TV. C’est une solution efficace et économique pour connecter votre TV et profiter des différents services qu’on trouve habituellement sur les smart TV.

Cette nouvelle édition sortie en 2026 vous permet de bénéficier d’une interface moderne, bien plus ergonomique. Comme elle est dotée d’un processeur quadricoeur 2,0 GH, cette clé HDMI ultra performante vous offre une expérience fluide. Ce modèle vous donne par ailleurs la possibilité d’afficher plus de 2000 photographies ou œuvres d’art de qualité musée grâce à la fonctionnalité Écran dynamique.

De plus, vous profitez de contenus 4K Ultra HD. Enfin, le Fire TV Stick 4K Max prend en charge des technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+, et de l’audio Dolby Atmos pour une expérience encore plus immersive.

Enfin, la télécommande est doté d’un bouton dédié à Alexa. Vous pouvez ainsi demander à Alexa d’effectuer une recherche ou de lancer vos séries préférées. Vous avez aussi la possibilité de contrôler les appareils connectés compatibles à l’aide de votre voix.


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