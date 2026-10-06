Amazon Echo Spot à prix sacrifié : la dernière génération de l’enceinte connectée est à -58 % pour les Jours Flash Prime !

Du 6 au 7 octobre inclus, Amazon brade de nombreux produits high-tech. Vous souhaitez acheter une enceinte connectée qui peut également servir de réveil ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le petit Echo Spot est actuellement affiché à 49,99€ au lieu de 119,99 €. Mais attention, l’offre expire vite !

Echo Spot 2024

Le top départ des Jours Flash Prime est lancé. Les 6 et 7 octobre, le géant du e-commerce casse le prix de nombre équipements. Les enceintes connectées n’y échappent pas. L’Amazon Echo Spot est un petit modèle qui peut également servir de réveil.

Alors que cette enceinte connectée est habituellement en vente à 119,99€, Amazon l’affiche à 49,99 € seulement. C’est une belle chute de prix pour cet appareil puissant et compact. Mais attention, cette offre expire dans quelques heures !

Quelles sont les caractéristiques de l’Amazon Echo Spot ?

Disponible depuis 2024, cette génération de l’Echo Spot est actuellement la dernière sortie. Il s’agit d’un réveil connecté qui ne se contente pas de donner l’heure. En effet, grâce à l’assistant vocal Alexa, il peut vous servir à contrôler des appareils compatibles à l’aide de votre voix.

Avec son design élégant, l’Echo Spot trouve facilement une place sur votre table de chevet. Vous pouvez le personnaliser en choisissant le style du cadran et le thème couleur. Il vous permet aussi de consulter la météo, de programmer des minuteurs, de mettre en place des routines matinales personnalisées…

Côté sonore, ne vous fiez pas à ses dimensions compactes. Cette petite enceinte est capable de fournir un son riche, puissant et immersif avec des basses profondes et des voix claires. C’est idéal pour passer des appels, écouter de la musique, des podcasts ou encore des livres audio.

Pour 5€ de plus, vous pouvez ajouter une ampoule connectée ou une prise connectée.


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