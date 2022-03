Fire TV Stick : le modèle 4K est de retour à son meilleur prix

Le Fire TV Stick 4K est de retour à son meilleur prix en ce début du mois de mars 2022. Chez Amazon et Electro Dépôt, le fameux boîtier multimédia est en effet vendu 25 euros moins cher par rapport à son prix conseillé.

Le modèle 4K du Fire TV Stick est à l'honneur chez Amazon et sur le site Electro Dépôt. À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, le célèbre boîtier multimédia est vendu par les deux sites e-commerce au prix de 34,99 euros au lieu de 59,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 25 euros par rapport au prix conseillé du produit.

Idéal pour du streaming 4K cinématographique avec Dolby Vision, le Fire TV Stick 4K se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. À propos de ses principales caractéristiques, la passerelle dispose d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz, d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 8 Go pour les applications et les jeux, du Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac et du Bluetooth. L'appareil est livré dans une boîte contenant une télécommande vocale Alexa, un câble USB et adaptateur secteur, une rallonge HDMI, 2 piles de type AAA et un guide de démarrage.