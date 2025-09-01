Cette faille dans WhatsApp laisse la porte ouverte aux espions, installez la mise à jour sans attendre

WhatsApp vient de corriger une faille critique découverte sur iOS et macOS. Exploitée dans des attaques discrètes, elle permettait d’espionner certains utilisateurs ciblés. La messagerie appelle désormais chacun à mettre son application à jour sans attendre.

WhatsApp fait partie des applications de messagerie les plus utilisées dans le monde, et donc des plus ciblées par les pirates. Ces derniers mois, plusieurs vulnérabilités ont nécessité des mises à jour rapides. En avril 2025, l’application avait déjà corrigé une faille qui permettait de transformer des fichiers malveillants en simples images ou PDF. Cette fois, c’est une brèche encore plus sérieuse qui a été identifiée sur iOS et macOS.

Selon un bulletin de sécurité publié par WhatsApp, une faille critique – CVE-2025-55177 – touchait les versions iOS antérieures à 2.25.21.73, WhatsApp Business pour iOS 2.25.21.78 et WhatsApp pour Mac 2.25.21.78. Découverte après son exploitation dans des attaques ciblées, cette vulnérabilité permettait à un utilisateur malveillant de déclencher à distance le traitement de contenus depuis une adresse arbitraire. L’exploitation ne nécessitait aucune action de la victime : il s’agissait d’une attaque dite « zero-click ».

WhatsApp corrige une faille qui touchait directement les appareils Apple

WhatsApp explique que cette brèche pouvait être combinée avec une autre faille déjà corrigée par Apple – CVE-2025-43300 -. Ensemble, elles ouvraient la porte à des attaques sophistiquées qui visaient des profils bien précis. Amnesty International a confirmé que certains utilisateurs ont reçu une alerte, indiquant qu’ils avaient été ciblés par une campagne avancée de type spyware au cours des 90 derniers jours. Les notifications envoyées par l’appli conseillaient même aux victimes potentielles de réinitialiser entièrement leur appareil, tout en leur rappelant l’importance de maintenir iOS et l’application toujours à jour.

Ce n’est pas la première fois que WhatsApp bloque une attaque de ce type : en mars, une autre faille avait déjà été exploitée pour installer un logiciel espion. La plateforme insiste sur le fait que la sécurité reste une priorité. Outre les correctifs d’urgence, WhatsApp multiplie les nouveautés pour protéger ses utilisateurs. Parmi elles, de nouveaux outils anti-fraude déployés cet été permettent de détecter et bloquer plus facilement les escroqueries organisées, notamment via l’infiltration de groupes de discussion.