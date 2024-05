Fin de la 2G et 3G : comment savoir si mon smartphone est compatible 4G ou 5G ?

Les réseaux 2G et 3G vont bientôt disparaître totalement. Même si c'est le cas pour de plus en plus d'entre eux, mieux vaut donc s'assurer que son smartphone est bien compatible 4G voire 5G.

Après des années de bons et loyaux services, il est temps de dire définitivement adieu aux réseaux mobiles 2G et 3G. Jugés obsolètes aujourd'hui, les opérateurs télécoms ont déjà tous l'échéance à laquelle ils devront interrompre ces services. Si l'opération semblera transparente pour beaucoup de personnes, il ne faut pas oublier qu'elle laissera bon nombre de smartphones sur le carreau. Même des secteurs que l'on imagine sans rapport sont impactés, comme l'automobile pour qui la fin de la 2G pose un réel problème.

Si aujourd'hui plus de 99 % de la population française est couverte par le réseau 4G et que la 5G finira par s'étendre autant, il est tout de même plus prudent de vérifier ce qu'il en est de son smartphone. Tous les modèles ne sont pas compatibles 5G, et il en reste quelques uns assez anciens qui ne bénéficient pas de la 4G. Heureusement, il est simple d'en avoir le cœur net, d'autant qu'il existe pour cela de nombreuses méthodes que nous nous allons vous détailler dans ce guide.

Comment s'assurer que mon smartphone est compatible 4G ou 5G ?

Parmi tous les moyens de vérifier que son mobile est bien compatible 4G et/ou 5G, nous avons retenu les plus simples afin que vous puissiez obtenir une réponse la plus directe possible. Choisissez celle que vous voulez, en notant que si la première ne donne rien, il faut nécessairement passer à l'une des suivantes pour être sûr à 100 %.



Vérifier au dos de son mobile

Ceci n'est valable que pour la 5G. À l'époque où la nouvelle norme commençait à arriver sur le marché, fin 2020, il y avait peu de smartphones compatibles. Certains fabricants en faisaient un argument de vente à part entière et inscrivaient la mention 5G au dos du téléphone. Si vous avez acheté le vôtre il y a quelques années, jetez un œil derrière. Cette pratique a depuis été abandonnée par la plupart des marques, aussi l'absence de logo ne veut pas dire absence de compatibilité.

Vérifier sur la fiche technique du smartphone

Les réseaux pris en charge par un mobile sont indiqués dans la description de ses caractéristiques. Vous pouvez trouver ces dernières sur le site de son constructeur après une recherche Google. Si vous préférez, tournez-vous vers des sites spécialisés comme le très complet gsmarena.com. Dans la barre prévue à cet effet, tapez le nom de votre appareil et cliquez dessus une fois qu'il s'affiche. C'est la première ligne, Network, qui nous intéresse. Cliquez sur Expand pour voir les détails. Dans l'exemple ci-dessous, on peut voir que le Galaxy S20 est compatible 4G, mais pas 5G.

Vérifier directement sur son smartphone Android

Il est bien sûr possible de parcourir les paramètres de votre mobile Android pour obtenir la liste des réseaux avec lesquels il est compatible. Les étapes décrites ici ont été effectuées sur un Pixel 8 sous Android 14. La démarche ou les noms peuvent donc légèrement différer, mais vous pourrez retrouver les équivalents sans problème :

Allez dans les Paramètres. Ouvrez Réseau et Internet. Touchez SIM puis celle qui est actuellement active (si vous en avez 2 par exemple). Appuyez sur Type de réseau préféré. Tous ceux pris en charge sont mentionnés ici.

Vérifier directement sur son iPhone

Si vous possédez un iPhone, Apple se charge également de vous dire s'il prend en charge la 4G et/ou la 5G. Les étapes suivantes ont été réalisées sous iOS 17.4.1 :

Allez dans les Réglages de l'iPhone. Touchez Données cellulaires. Sous Cartes SIM, appuyez sur principal. Ouvrez le menu Voix et données. Les réseaux compatibles s'affichent.

Voilà, vous avez les principales méthodes à utiliser pour savoir si votre smartphone est compatible 4G ou 5G ! Aucun risque de vous retrouver sans réseau mobile du jour au lendemain.