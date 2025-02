Fin de C8 et NRJ12 : que vont devenir les canaux 8 et 12 de la TNT dès ce samedi ?

C8 et NRJ12 quittent la TNT ce 1ᵉʳ mars 2025, laissant deux canaux libres. On sait désormais ce qui va être diffusé sur les canaux 8 et 12 en attendant qu'ils soient repris par d'autres chaînes TV.

Le Conseil d’État a validé la décision de l'Arcom de ne pas renouveler leur fréquence TNT à C8 et NRJ12, qui vont disparaître dès le 1ᵉʳ mars 2025 à minuit. Elles seront remplacées plus tard dans l'année, mais pour l'instant, aucune autre chaîne TV ne vient prendre leur place laissée vacante. Ce n'est pas pour autant que les téléspectateurs verront un écran noir lorsqu'ils zappent sur le canal 8 ou 12.

La diffusion d'un signal vidéo par voie hertzienne terrestre est en effet prévue du 1ᵉʳ mars 2025 au 5 juin 2025, apprend-on. “Ce signal vidéo est destiné à informer le public, sur ces deux numéros, que des modifications seront apportées, à partir du 6 juin 2025, à la numérotation de l'offre gratuite de télévision numérique terrestre à vocation nationale”, explique le Journal Officiel, cité par Pure Médias.

T18 et OFTV prêtes à prendre le relais dans quelques mois

Durant cette période, le signal vidéo pourra aussi “être utilisé pour présenter l'ensemble des opérations de recherche et de mémorisation des nouveaux numéros qui devront être effectuées à partir de cette même date”. Il est précisé que ces messages revêtent “un caractère strictement informatif, sans portée promotionnelle pour les services concernés”.

À partir du 6 juin 2025, la situation va évoluer. LCP-Public Sénat commencera à émettre sur le canal 8, tandis que Gulli prendra position sur le canal 12. Rappelons également que Canal+ a décidé de retirer sa chaîne principale du canal 4 de la TNT, qui sera occupé par France 4 à compter de cette date.

C8 et NRJ12 sont numériquement remplacées par T18 et Ouest-France TV (OFTV), qui vont accaparer respectivement les canaux 18 et 19 de la TNT. La première sera rendue disponible dès le 6 juin 2025, il faudra attendre le 1ᵉʳ septembre 2025 pour la seconde. Les chaînes d'information (BFMTV, CNews, LCI et Franceinfo) vont dorénavant toutes se suivre, entre les canaux 13 et 16. Retrouvez ici la liste complète de tous les nouveaux canaux de la TNT.

Source : Pure Médias