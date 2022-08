FIFA 23 transforme les footballeurs en super-héros Marvel pour Ultimate Team

Electronic Arts a révélé que sa prochaine simulation de football FIFA 23 s'associera cette année à un partenaire inhabituel : Marvel Entertainment. Le jeu fera revenir certains des plus grands joueurs de football du monde en tant que “Héros” que les joueurs pourront ensuite utiliser.

EA vient de dévoiler que les fans de FIFA 23 recevront des objets FUT spéciaux grâce à une nouvelle collaboration avec Marvel. Ces deux entreprises se sont associées pour l'événement FUT Heroes de FIFA 23, qui permettra à des joueurs emblématiques tels que Yaya Toure et Park Ji-Sung de recevoir des objets FUT illustrés.

Les FUT Heroes feront partie du jeu dès son lancement, mais cette collaboration verra le jour à temps pour la Coupe du Monde de la FIFA qui se déroulera en décembre prochain au Qatar, afin de commémorer les carrières mémorables des joueurs. Chaque Héros FUT de la Coupe du Monde de la FIFA recevra alors un objet FUT spécialement illustré que les joueurs pourront essayer de collecter.

Les joueurs emblématiques font devenir des héros Marvel sur FIFA 23

EA a déjà révélé cinq des cartes spéciales FUT Hero, dont celles de l'Américain Landon Donovan, de l'Ivoirien Yaya Touré, du Portugais Ricardo Carvalho, du Sud-Coréen Park Ji-sung et de l'Italien Claudio Marchisio. Quatre autres devraient aussi arriver rapidement : Javier Mascherano, Rafael Marquez, Lucio et Diego Forlan. Chaque joueur a été illustré portant un costume d’un héros de l’univers de Marvel.

Outre les cartes FUT, la collaboration comprendra d'autres articles, notamment des tifos, des kits, des balles et d'autres produits cosmétiques. La collaboration s'accompagne bien sûr d'une bande dessinée Marvel Heroes comportant des biographies écrites par Marvel pour chaque joueur, qui aura un tirage physique limité.

Les crossovers sont devenus la nouvelle métaphore du succès dans l'industrie du jeu vidéo, et on imagine que ces cartes FUT vont faire un carton. Il n’y a qu’à regarder Fornite et sa récente mise à jour ajoutant l’univers de Dragon Ball Z. Pour rappel, FIFA 23 sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 et Xbox One le 30 septembre, avec un accès anticipé pour l'Ultimate Edition le 27 septembre. Stadia aura aussi droit à FIFA 23 le même jour que les autres plateformes. En attendant, vous pouvez aller visionner les 11 minutes de gameplay dévoilées par EA.