FIFA 21 : Kylian Mbappé est la star de cette nouvelle édition

FIFA 21 est officiel. Le jeu s’est dévoilé dans une première bande-annonce. Elle met en avant le joueur parisien Kylian Mbappé ainsi que d’autres têtes connues. Le jeu sortira sur la génération actuelle de console, mais également sur les nouvelles machines.

Comme tous les ans, FIFA va avoir le droit à sa nouvelle édition. Et comme tous les ans, un footballeur est mis en avant pour porter les couleurs de la licence. Alors que le belge Eden Hazard était la figure de proue de FIFA 20, le cru 21 a fait le choix du prodige parisien Kylian Mbappé.

Le jeu avait déjà été annoncé, mais n’avait pas encore le droit à sa bande-annonce dédiée. C’est désormais chose faite. Ce trailer s’axe plus sur la mise en scène que sur le jeu en lui-même qui reste avare en visuel. On peut donc y voir Kylian Mbappé faire la promotion du titre, avec d’autres têtes connues comme la pépite norvégienne Haaland (il sera possible de reproduire sa célèbre célébration) ou encore la légende Eric Cantona, qui sera dans le jeu.

Kylian Mbappé trônera bien sur la jaquette, qui a été déclinée en trois versions selon les éditions (classique, champion ou ultimate). Cette nouvelle couverture fait déjà beaucoup jaser sur Internet, mais a au moins le mérite de bousculer les codes de la franchise.

Sortie plus tard de d’habitude

Si vous décidez d’acheter FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One, vous l’aurez gratuitement sur PS5 ou Xbox Series X. EA ne va pas passer par le système constructeur, comme le Smart Delivery de Microsoft, mais aura son propre processus. Cependant, cette stratégie a des limites. Les joueurs qui achèteront le jeu en physique sur PS4 ne pourront pas y jouer sur PS5 Digital Edition, par exemple.

Mais l’affaire reste intéressante, puisqu’EA promet que FIFA 21 sur next-gen ne se contentera pas d’un lissage graphique, mais sera bien une nouvelle version à part entière. Le jeu sera également disponible sur PC. FIFA 21 sortira dans les bacs le 9 octobre prochain, soit un peu plus tard que d’habitude pour les raisons que nous connaissons tous.

Et vous, allez-vous craquer pour ce FIFA 21 ? Etes-vous heureux du choix de Mbappé pour la jaquette ? Dites-le-nous dans les commentaires !