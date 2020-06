FIFA 20 utilisé pour ajouter de l’ambiance dans des matchs à huis-clos

FIFA 20 à la rescousse de la Premier League. Le championnat anglais de football reprend le 17 juin à huis-clos. Pour rendre la diffusion moins triste, la chaîne Sky Sports a décidé d’utiliser un faux public en fond sonore, en partenariat avec l’éditeur de jeux vidéo EA Sports.

Rien n’est plus triste qu’un match à huis clos. Regarder les joueurs s’interpeller et l’entraîneur donner ses consignes dans une ambiance de cathédrale n’est pas vraiment idéal pour le spectacle. Pour la reprise de la Premier League, le championnat anglais, le 17 juin, la chaîne Sky Sports, qui diffuse les matchs, a eu une idée. En partenariat avec EA Sports, le bruit du public de FIFA 20 sera proposé en fond sonore.

Le jeu de football FIFA 20 propose des bruits du public pendant ces maths virtuels. Ces ambiances ne sortent pas de nulle part, puisqu’elles ont été enregistrées lors de vrais matchs et tentent de coller le plus possible à la réalité. Par exemple, lorsque vous jouez avec Liverpool, le public virtuel chante l’hymne du club, « You’ll never walk alone », et lorsque vous prenez le PSG, « Paris est magique » est scandé.

SkySport va donc reprendre ces bruits, en adéquation avec les équipes à l’écran afin d’apporter plus d’ambiance à la diffusion. A noter que la présence de ces chants est optionnelle, puisqu’il sera possible de profiter du huis-clos si le cœur vous en dit. En plus de cette option, Sky Sports va proposer des salons virtuels entre spectateurs, réunis dans une visioconférence pour regarder ensemble le match. La Premier League reprendra le 17 juin avec le match Aston Villa – Sheffield United. FIFA 21 est lui attendu toujours pour septembre.

Le basket également concerné

Aux Etats-Unis, la NBA aussi va terminer sa saison le 31 juillet prochain. Tous les matchs seront joués en vase clos à Orlando. Sans public, les diffuseurs ont également eu l’idée d’utiliser le jeu vidéo pour ajouter de l’ambiance, en partenariat cette fois avec Take Two, éditeur du jeu NBA 2k20.

