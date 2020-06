Shenmue : Sega propose d’écouter légalement les musiques du jeu sur Spotify et YouTube

La saga Shenmue est revenue sur le devant de la scène l’année dernière avec un troisième épisode. Aujourd’hui, il est possible d’écouter légalement les bandes-originales des deux premiers volets en France.

La saga Shenmue est de nouveau à la mode. Après un troisième volet sorti en 2019, la licence est revenue sur le devant de la scène. Aujourd’hui, c’est sa bande-originale qui est mise à l’honneur, puisqu’elle est désormais disponible légalement en France sur les plates-formes de streaming.

Ainsi, il est possible d’écouter les musiques des deux premiers jeux sur Spotify et Youtube Musique. Plus besoin de passer par des vidéos de fans sur Youtube, tout est ici légal et gratuit. Il suffit d’aller sur les sites et de lancer la compilation. Ceux disposant d’un abonnement sur Spotify pourront en profiter sur leur smartphone.

Comme le note Gameblog, les musiques sont également disponibles à l’achat sur les plates-formes Amazon, iTunes ou sur le Play Store de Google. Les prix ici vont de 7 à 9 euros pour acheter les musiques des deux premiers jeux.

C’est reparti comme en 99

Pour rappel, Shenmue est une saga créée par Yu Suzuki qui a fait ses débuts sur Dreamcast en 1999. Le jeu a connu une suite en 2001 sur la même console ainsi que sur la Xbox première du nom. Bien que l’histoire soit restée en suspens à la fin de Shenmue 2, la suite a été annulée faute de succès commercial. Un drame pour les fans, surtout que le succès critique a bien été au rendez-vous.

Les fans ont attendu dix huit ans avant d’enfin connaître la suite de cette saga. Après avoir fait un timide retour en 2018 avec le remaster des deux premiers volets, la licence Shenmue a livré un troisième épisode en 2019. Graphiquement, le jeu paraît complètement dépassé, mais il a le mérite de satisfaire les joueurs de la première heure. L’histoire n’est cependant pas terminée pour la saga, qui prévoit déjà un quatrième volet.