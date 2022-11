Fibre optique : souscrire à un abonnement très haut débit sera bientôt plus simple

Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free se sont tous mis d’accord pour faciliter la tâche des abonnés qui souhaitent souscrire à un abonnement fibre. En effet, dès l’année prochaine, la référence de la prise terminale sera indiquée directement sur la facture ou, à défaut, sur l’espace client de l’utilisateur. Il sera donc beaucoup simple à l’inscription de repérer le point de livraison.

Si vous avez déjà souscrit à un abonnement fibre ou tout simplement que votre logement est raccordé, vous avez sans doute déjà remarqué que le boîtier de raccordement comporte un numéro de référence. Tout comme les points de raccordement pour l’électricité ou le gaz, cette référence a un objectif bien précis : identifier facilement le point de livraison pour les techniciens chargés de l’installation.

Pour la fibre optique, ce numéro unique est attribué au moment du raccordement local de l’immeuble ou de la zone. Il revient donc à l’abonné de le remettre à l’opérateur de son choix au moment de la souscription à une offre fibre. Mais il n’est pas toujours simple pour tout le monde de savoir de quoi il s’agit, et encore moins où le trouver. L’Arcep et les opérateurs ont donc décidé de prendre les choses en main et de simplifier la chose pour les utilisateurs.

Bientôt, la référence de votre prise fibre sera facilement accessible

En effet, ce jeudi 24 novembre, Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free viennent de se mettre d’accord, sous l’impulsion du gendarme des télécoms, pour inscrire cette fameuse référence de la prise directement sur l’espace client de leurs abonnés. Pour tous ceux ayant déjà souscrit à une offre fibre, celui-ci sera également disponible sur la facture. Ainsi, plus besoin pour les concernés de chercher partout leur boîtier, un simple clic suffira à retrouver le numéro.

IL faudra cependant attendre un petit peu avant que la mesure ne prenne effet. La référence apparaîtra sur nos espaces client à compter du 1er juillet 2023, tandis qu’elle sera disponible sur nos factures à partir du 31 décembre 2023. L’Arcep se félicite de cette « avancée pour les abonnés » qui permettra selon elle « de faciliter et de fiabiliser la commande d’un abonnement à la fibre dans les locaux ayant déjà été raccordés ».