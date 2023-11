La vente de forfaits mobiles diminue de plus en plus en France

Les derniers chiffres de l'Arcep montre que les opérateurs vendent de moins en moins de forfaits mobiles. Le nombre de nouvelles cartes SIM misent en circulation ne cesse de baisser au fil des mois.



En plus de ses missions, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ou Arcep, fournit régulièrement les chiffres concernant les abonnés mobiles en France. Ceux du 3e trimestre viennent de tomber et confirment une tendance constatée depuis le début de l'année 2023 : les opérateurs vendent moins de forfaits mobiles que l'an dernier. On le voit par la diminution régulière du nombre de nouvelles cartes SIM sur le marché.

Les chiffres suivants ne tiennent pas compte des cartes SIM MtoM (Machine to Machine), c'est-à-dire celles qui se trouvent dans les systèmes d'alarmes connectés, certains ascenseurs, des flotte de véhicules professionnels… Au total, il y a actuellement 83,2 millions de SIM en France. Pour le 4e trimestre consécutif, leur croissance ralentit avec 435 000 nouvelles cartes. C'est deux fois moins qu'à la même époque en 2022, où on en comptait 940 000 de plus. La baisse touche tous les types de forfaits.

Le nombre de nouvelles cartes SIM en circulation ne cesse de chuter par rapport à 2022

En métropole, sur le secteur dit post-payé (les forfaits classiques), la croissance trimestrielle des cartes SIM atteint 420 000, quand elle était de 720 000 l'an dernier. Les offres pré-payées se stabilisent, mais l'Arcep rappelle que ce segment en baisse quasi continue depuis 2012. En distinguant particuliers et entreprises, on peut voir une forte disparité. Dans les deux cas, il y a bien une diminution des nouvelles cartes SIM par rapport à 2022, mais au global, la différence est marquée. En un an, il y a 0,2 % de cartes SIM “grand public” en plus seulement, contre +4,9 % chez les professionnels.

En outre-mer, le nombre total de cartes SIM a baissé, mais c'est le pré-payé qui supporte entièrement la chute avec moins 45 000 cartes. Le recul s'explique notamment par un nombre important de résiliation de cartes inactives. Même constat sur le marché des MtoM, moins 135 000 ce trimestre. Là aussi suite à beaucoup de résiliations.

