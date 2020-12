Fibre optique : près de la moitié des internautes français ont une connexion très haut débit en 2020

Merci la fibre optique : 45% des Français disposent désormais d’une connexion au très haut débit. Fin septembre 2020, ils sont 13,6 millions à bénéficier du très haut débit, selon l’Arcep. Ils étaient 36% à la même époque un an plus tôt. Si le confinement a probablement poussé les foyers à se procurer un abonnement internet grande vitesse, l’autorité de régulation des télécoms regrette un déploiement hétérogène sur le territoire.

La promesse du gouvernement d’une France fibrée à 100% en 2025 pourrait bien voir le jour. L’Arcep, l’autorité de régulation des télécoms, a publié aujourd’hui un rapport sur le marché des services internet. Et le constat est clair : les Français se tournent de plus en plus vers la fibre optique. Avec 1 million d’abonnements supplémentaires au 3e trimestre 2020, ils sont au total 13,6 millions à bénéficier d’une connexion à très haut débit, soit 45% des abonnés internet en France. L’année dernière, on comptait 36% de foyers équipés.

La totalité de ces accès très haut débit sont dus à la fibre optique (FttH). 3 millions d’internautes en plus se sont équipés cette année, amenant le total à 9,2 millions de connexions. 50% des 22,3 millions de locaux éligibles font désormais l’objet d’un abonnement. En tout, 30,3 millions de Français bénéficient d’un internet a minima à haut débit. C’est 685 000 de plus que l’année dernière, et 215 000 par rapport au trimestre dernier.

Le confinement a contribué au déploiement de la fibre optique

Sébastien Soriano, président de l’Arcep, n’exclut pas que ces chiffres soient en partie dus à la crise actuelle : « On voit une accélération particulièrement forte de l’adoption de la fibre par nos concitoyens. C’est certainement dû à un effet Covid et confinement avec l’accélération des usages numériques, que ce soit avec le télétravail, le e-commerce ou l’enseignement à distance », explique-t-il avant de féliciter les opérateurs pour le développement du réseau : « Nous avions été très agréablement surpris au deuxième trimestre de voir que les opérateurs avaient réussi à maintenir un effort très important dans la construction du réseau alors qu’il y avait de vraies difficultés à circuler dans le pays ».

Mais, si l’on compte tout de même 1,4 million de locaux supplémentaires éligibles à la fibre optique, soit 33% de plus que l’année dernière, l’Arcep regrette que ce déploiement ne soit pas effectué de manière équitable sur tout le territoire. « Il y a une vraie attente de la part de l’Arcep pour que les opérateurs terminent ce qu’ils ont commencé », a ainsi déclaré l’organisme. Les populations de Lille et Marseille par exemple ne sont couvertes respectivement qu’à 46% et 65%, contre 95% et 94% à Paris et Lyon. La situation dans les zones moins denses n’est guère meilleure. Alors que Free accuse SFR de l’empêcher de s’installer en zone rurale, les opérateurs semblent rencontrer des difficultés à trouver un accord.

