Orange : les clients sont la cible d’une nouvelle arnaque bancaire par SMS

Les clients Orange sont visés par un SMS qui prétend donner accès à un remboursement pour les “pannes survenues pendant le confinement”. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une tentative de phishing bancaire très crédible, d'autant que le SMS semble provenir “d'un canal officiel de l'opérateur”.

Yahoo alerte sur une campagne de phishing bancaire par SMS qui vise en ce moment les clients Orange. Selon le site, qui s'appuie sur le témoignage de Julien Cholin, journaliste pour France Télévisions, tout part d'un texto qui promet aux abonnés une indemnisation “pour les pannes survenues pendant le confinement”. L'émetteur du SMS donne l'impression que le message est bien une communication officielle de l'opérateur.

Lorsque le client clique sur le lien, il est redirigé vers un site qui ressemble à s'y méprendre au site d'Orange. La page en question tente de se faire passer pour votre “Compte orange”. A ceci près que la page vous demande ensuite d'entrer vos informations bancaires, ce qui ne devrait normalement pas être nécessaire s'il s'agissait d'une communication officielle Orange. Les arnaques par phishing sont monnaie courante, mais on remarque ces dernières années que certaines se sophistiquent de plus en plus.

Orange : le faux SMS promettait un remboursement pour les pannes survenues pendant le confinement

L'époque où toutes les arnaques phishing étaient faciles à déceler entre les fautes d'orthographe et le design hasardeux des communication semble bel et bien en passe d'être révolue. Il y avait pourtant ici quelques indices qui auraient pu vous mettre la puce à l'oreille.

D'abord, dans le cas d'un tel remboursement, il est vraisemblable que quelques sites spécialisés en auraient parlé, ce qui n'était pas le cas ici. Une analyse minutieuse de l'adresse internet de la page d'atterrissage intitulée “Compte Orange” permet également de vite se rendre compte que le domaine en question n'est pas le bon.

Avant de cliquer sur un message vous promettant un avantage, il n'est pas superflu de tenter de rechercher l'info par vos propres moyens, par exemple en contactant directement le service clients de votre opérateur. De son côté, Orange “confirme prendre en charge” le problème avec ses équipes. L'opérateur conseille aux victimes de cette arnaque de la signaler au 33700 le numéro national de lutte contre le spam.

