La fibre de Sosh est à prix cassé, un bon plan internet à ne pas rater !

L’abonnement Internet Sosh avec la fibre fait l’objet d’un bon plan. Il est en effet proposĂ© Ă 14,99 euros par mois. L’offre est valable durant un an et vous avez jusqu’au 22 juin 2020 Ă 8 heures pour y souscrire.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que Sosh a dĂ©gainĂ© son nouveau forfait mobile 100 Go Ă 16,99 euros par mois, la filiale low-cost d’Orange propose, dans le mĂŞme temps, son offre Fibre qui est Ă ne pas rater.

En effet, jusqu’au lundi 22 juin 2020 Ă 8 heures prĂ©cises, de nouveaux clients ont la possibilitĂ© de profiter d’une connexion internet fibre au tarif mensuel de 14,99 euros par l’intermĂ©diaire de la BoĂ®te Sosh. Il s’agit bien Ă©videmment d’une offre sous rĂ©serve d’éligibilitĂ© technique, gĂ©ographique et de raccordement effectif du domicile. Si ce n’est pas le cas, Sosh propose en parallèle l’abonnement ADSL pour le mĂŞme prix.

BoĂ®te Sosh : que contient l’offre Ă 14,99 euros par mois ?

L’abonnement en question, valable pendant une durĂ©e de 12 mois (puis 29,99 euros l’annĂ©e suivante mais sans engagement), contient essentiellement un Internet haut dĂ©bit disposant d’une vitesse de tĂ©lĂ©chargement jusqu’à 300 Mbit/s (en download et en upload), des appels illimitĂ©s vers les fixes (de France mĂ©tropolitaine, des DOM et plus de 100 destinations internationales) et l’appli TV d’Orange (offerte sur demande) comprenant 72 chaĂ®nes TV sur mobile, tablette et PC/Mac mais pas sur la tĂ©lĂ©vision. Ă€ l’issue de la souscription, le nouveau client recevra une Livebox 4.