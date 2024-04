Fiat 600e : la marque lance une offre de leasing pour contrer la ë-C3 de Citroën

Quelques mois après son introduction sur le marché, la Fiat 600e est devenue un modèle phare de la transition électrique en milieu urbain. Pour la rendre plus attractive, Fiat vient de dévoiler des offres de leasing attractives valables pour le mois d’avril sur le marché européen.

Lorsque Fiat a dévoilé la 600e, le constructeur italien a marqué un tournant dans son histoire en embrassant l’électrique. Avec deux versions ciblant des utilisateurs différents. Avec la “RED” et la “La Prima”, le constructeur a su combiner innovation technologique et respect de l'environnement en positionnant ces deux modèles comme une alternative intéressante dans le segment des citadines électriques.

La “RED” a été conçue pour être plus accessible, et la “La Prima“, qui offre des équipements plus luxueux pour les utilisateurs en quête de confort et de technologie avancée. Elles partagent une architecture motrice identique, avec un moteur électrique de 115 kW et une batterie de 54 kWh. Ces modèles offrent une autonomie respectable de plus de 400km en cycle WLTP, adaptée aux trajets urbains et périurbains.

Fiat veut attirer de nouveaux utilisateurs avec sa nouvelle offre de leasing

6 mois après son lancement, Fiat propose des offres de leasing compétitives pour la 600e. Cette démarche vise à rendre la voiture électrique plus accessible à un large public. Avec des tarifs débutant à 129 €/mois pour la “RED” et s'élevant à 179 €/mois pour la “La Prima”, le constructeur cherche clairement à séduire de nouveaux utilisateurs. Ce contrat de location longue durée (LLD) est proposé pour une durée de 37 mois avec un apport initial de 6 000 €. Il a été calculé après la déduction du bonus écologique de 7 000 € et de la prime à la conversion de 1 500 € et est valable jusqu'à la fin du mois d’avril.

Mais côté concurrence, le leasing de la MG4 est proposé à partir de 99 euros par mois sans apport personnel. Bénéficiant des aides gouvernementales, elle offre une option plus accessible pour un véhicule électrique bien équipé. De son côté, Citroën propose la ë-C3 YOU à partir de 99€/mois sur 36 mois, avec un premier loyer potentiellement réduit à 1 000€ après déduction des aides, et la ë-C3 MAX à partir de 179€/mois sous les mêmes conditions. Ces offres, comparées à celle de la Fiat 600e montrent que les options de leasing pour ses rivales peuvent s'avérer plus attractives en termes de coût initial et de mensualités.