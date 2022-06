Facebook vous permet d’acheter et de vendre des armes à feu 10 fois avant de vous bannir

Depuis 2016, Facebook interdit théoriquement la vente d’armes à feu sur sa plateforme, mais selon un rapport du Washington Post, les directives internes de Facebook prévoient que les acheteurs et les vendeurs peuvent être rappelés à l’ordre 10 fois pour avoir vendu des armes à feu sur la plateforme avant que leur compte ne soit supprimé.

Alors que la police a récemment fermé le plus grand marché noir au monde et que la simplicité de l'achat d'une arme à feu aux États-Unis fait l'objet d'une attention accrue à la suite de plusieurs fusillades de masse survenues ces dernières semaines, un rapport du Washington Post pointe du doigt la politique de Facebook contre la vente d’armes à feu sur sa Marketplace, qui semble finalement assez laxiste.

La Marketplace de Facebook ne contient pas que des annonces de smartphones encore non dévoilés tels que le Pixel 6a, puisqu’on peut également occasionnellement y trouver des armes à feu.

Facebook n’interdit pas complètement la vente d’armes à feu sur sa plateforme

D’après le Washington Post, la politique de Facebook en ce qui concerne la vente d’armes à feu est beaucoup plus indulgente que pour les autres infractions. Alors que l’achat ou la vente d’instruments pouvant causer des tueries de masse n’entraînent qu’une suspension d’un compte après 10 avertissements, la publication de matériel pédopornographique ou d’une image terroriste peuvent, elles, entraîner un bannissement dès la première infraction.

Selon le Washington Post, la politique de Facebook n’autorise pas les utilisateurs à publier des messages proposant ou sollicitant l'achat d'une arme à feu. S'ils sont pris en flagrant délit de vente ou de sollicitation d'armes à feu, le contenu est supprimé et le profil de l'utilisateur est marqué d'une croix.

Chaque pénalité serait légèrement plus sévère que la précédente. Le site web de Facebook indique que, pour la plupart des violations, une première infraction donne lieu à un avertissement, mais pas à d'autres restrictions. Un deuxième avertissement entraîne une restriction d'un jour de la publication de contenus, tels que des messages ou des commentaires ; un troisième a pour conséquence une restriction de trois jours ; un quatrième a pour conséquence une restriction de sept jours ; et cinq avertissements ou plus entraînent une restriction de 30 jours.

Certains utilisateurs contournent les restrictions imposées par Facebook

En 2020, un rapport de Protocol avait déjà mis en évidence la facilité avec laquelle les internautes pouvaient contourner la vigilance de Facebook continuer à vendre des armes, généralement par l'intermédiaire de groupes privés.

Le problème, c’est qu’il est tout à fait possible qu’une personne poste une annonce pour une arme à feu, soit contactée par un client intéressé et supprime la publication avant même que les équipes de modération de Facebook n’aient détecté l’infraction. Pour rappel, seules les armureries sont autorisées à faire de la publicité pour des armes à feu sur le réseau social, mais ne peuvent pas les vendre directement sur Facebook.

Il faut également noter que Facebook efface les avertissements au bout d'un an, de sorte que si vous évitez la suspension pendant une période suffisamment longue, vous pouvez effacer votre ardoise et recommencer à poster des annonces pour des armes à feu.

Facebook défend sa politique anti-armes

Facebook affirme qu'il contrôle la vente d'armes de manière appropriée et que la plupart des utilisateurs ne sont même pas conscients qu'ils enfreignent les règles, puisque la vente d'armes est légale aux États-Unis. Avant 2016, la vente et l’achat d’armes à feu sur la plateforme étaient autorisés, mais en 2016, sous la pression des activistes et des agences gouvernementales qui tentent d'instaurer un contrôle des armes à feu, Facebook avait finalement interdit ces ventes. Depuis, Twitter, TikTok et YouTube ont également fait de même.

Andy Stone, porte-parole de Facebook, a déclaré dans un communiqué que « l'entreprise supprime rapidement les publications qui violent sa politique d'interdiction des ventes d'armes à feu et impose des sanctions de plus en plus sévères aux contrevenants récidivistes, y compris la suspension permanente de leur compte », indique l'article du Washington Post.

Le porte-parole ajoute que « Si nous identifions des violations graves susceptibles de causer des dommages dans le monde réel, nous n'hésitons pas à contacter les forces de l'ordre. En réalité, près de 90 % des personnes qui reçoivent un avertissement pour avoir enfreint notre politique en matière d'armes à feu en reçoivent moins de deux, car leurs violations sont involontaires et, une fois que nous les avons informées de nos politiques, elles ne les enfreignent plus ».

