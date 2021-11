Facebook veut cibler les jeunes de 6 ans, ces documents le prouvent

Facebook active recrutement pour développer des produits pour les enfants dès 6 ans. C'est en tout cas ce que révèlent des documents internes publiés dans le cadre des révélations de Frances Haugen, la lanceuse d'alertes et ancienne employée du réseau social.

Comme vous le savez, Facebook est au centre d'une tornade médiatique depuis les révélations de Frances Haugen, une ancienne employée du réseau social. En effet, la lanceuse d'alertes a dévoilé de nombreux documents internes, qui ont montré que Facebook encourageait notamment la haine en ligne pour faire du profit. Bien entendu, ces accusations ont rapidement été démenties par Facebook et Mark Zuckerberg.

Devant la gravité des faits reprochés au réseau social, la justice américaine et plus précisément le Congrès a décidé de se pencher sur Facebook et de procéder à de multiples auditions pour tirer le vrai du faux. Une mission assurée par la Securities et Exchange Commission, l'organisme fédéral américaine de réglementation et de contrôle des marchés financiers.

Or, nous avons appris que de nouveaux documents internes fournis par Frances Haugen révèlent que Facebook recrute activement pour développer des produits pour les enfants dès 6 ans. “Notre entreprise fait un investissement majeur dans la jeunesse et a crée une équipe virtuelle interentreprise pour créer des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes qui améliorent leur bien-être et celui de leur foyer”, peut-on lire sur cette note interne.

D'après un billet de blog publié en interne le 9 avril 2021, le réseau social prévoit d'embaucher plusieurs personnes pour développer une gamme complète de produits destinés à différents groupes d'âge, allant des enfants de 6 à 9 ans, des préadolescents de 10 à 12 ans, puis les cibles déjà existantes (jeunes adolescents de 13 à 15 ans, adolescents de 16 à 18 ans et les adultes).

À lire également : YouTube, TikTok, et Snapchat sont aussi dangereux que Facebook pour les jeunes

Facebook devrait “nettoyer ses plateformes” d'abord

D'après les notes de Facebook, “ces cinq groupes d'âge peuvent être utilisés pour définir l'éducation, la transparence, les contrôles et les valeurs par défaut qui répondront aux besoins des plus jeunes utilisateurs”. Pour les détracteurs de l'entreprise, Facebook devrait plutôt assurer la sécurité des jeunes sur ses différents services comme Instagram au lieu de tout mettre en œuvre pour cibler les enfants le plus tôt possible.

“Facebook et Instagram ont montré à plusieurs reprises qu'on peut tout simplement pas leur faire confiance lorsqu'il s'agit du bien-être des enfants et des adolescents. Ils doivent se concentrer sur le nettoyage de leurs plateformes existantes au lieu d'essayer d'accrocher plus d'enfants à leurs plateformes addictives à des âges de plus en plus en jeunes”, assène James Steyer, fondateur et PDG de Common Sense Media, ONG à but non lucratif spécialisée dans l'étude sur les relations qu'entretiennent les enfants avec le monde numérique.

Après la publication des mémos internes, Facebook a déclaré via l'un de ses porte-parole que “si nous continuons à recruter ces personnes, elles se concentreront essentiellement sur les nouvelles fonctionnalités que nous créons pour les adolescents et les parents”. Pour rappel, Facebook a récemment confirmé qu'il souhaitait copier TikTok pour attirer les plus jeunes.

Source : NBC News