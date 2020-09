Facebook va payer des utilisateurs pour lâcher le réseau social

Facebook va payer des utilisateurs pour qu’ils lâchent le réseau social. Dans le cadre d’une étude co-réalisée avec des universités, Facebook souhaite mesurer son impact sur la vie démocratique américaine. Voilà pourquoi le réseau social s’apprête à rémunérer des utilisateurs, pour qu’ils arrêtent Facebook pendant les élections américaines.

Les premières échéances des élections américaines arrivent à grands pas. Pour Facebook, cet événement démocratique remémore des souvenirs douloureux lorsqu’en 2016, son système a été détourné à des fins politiques. Des manipulations qui ont notamment aidé à l’élection de Donald Trump, actuel président des États-Unis.

Afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, le réseau social a multiplié les mesures pour lutter contre la désinformation, les fakes news, ou encore les deepfake, ces fameux montages vidéo qui permettent de faire dire n’importe quoi à n’importe qui. Facebook a par exemple mis en place une nouvelle option pour cacher les messages politiques. L’entreprise a également intégré Wikipédia pour lutter contre les fakes news.

Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent accéder directement aux informations de l’encyclopédié participative. Un bon moyen de déceler le vrai du faux, notamment sur des sujets sensibles. En ce vendredi 4 septembre 2020, nous apprenons que Facebook, en collaboration avec plusieurs universités, va lancer une expérience inédite.

Le but : déterminer l’impact de Facebook sur la vie démocratique américaine. Pour se faire, le réseau social va payer des utilisateurs pour qu’ils arrêtent d’utiliser Facebook durant les élections présidentielles. Il faut noter qu’il ne s’agit pas d’une étude de petite échelle, puisque l’entreprise souhaite mobiliser entre 200 000 à 400 000 participants.

« Pour continuer à amplifier tout ce qui est bon pour la démocratie sur les réseaux sociaux et à atténuer ce qui ne l’est pas, nous avons besoin de recherches plus objectives, impartiales et empiriquement fondées », expose la firme dans un billet de blog.

So Facebook is now going to pay people to deactivate their IG and FB accounts before Election Day. It’s part of the research experiment announced Monday but WOW. This notice went out this week. pic.twitter.com/tV7DAw8F5I

— Elizabeth Dwoskin (@lizzadwoskin) September 3, 2020