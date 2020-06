Facebook intègre Wikipédia pour lutter contre les fake news

Facebook teste en ce moment l’intégration de Wikipédia au moteur de recherche du réseau social. Des infos issues de l’encyclopédie collaborative s’affichent lors de certaines recherches sur des sujets sensibles, visiblement dans le but de lutter contre les fake news et leurs bruyants colporteurs…

Facebook teste en ce moment l’intégration de Wikipedia à certains résultats de recherche. Initialement remarquée par des utilisateurs américains, la fonctionnalité semble ne s’activer que lorsque certains termes, ou les noms de certaines personnalités polémiques sont recherchés. Par exemple un encart de Wikipedia s’affiche désormais dans la colonne de droite chez certains utilisateurs lorsque ces derniers recherchent Donald Trump.

Facebook appelle Wikipedia à la rescousse

La présentation de l’encart de Wikipedia rappelle celui qu’affiche déjà Google avec certains mots-clés. Vous pouvez voir la fonctionnalité en action via la capture du Twittos Matt Navarra reproduite en fin d’article. Facebook confirme de son côté qu’un « test » est en train d’être mené. Nos confrères de TechCrunch relèvent néanmoins qu’il reste un peu de travail aux développeurs Facebook – toutes les variantes d’un terme polémique n’affichent pour l’instant pas forcément le fameux encart.

Facebook ne précise d’ailleurs pas lui-même l’objectif de cette fonctionnalité. Il semble difficile de ne pas y voir une tentative d’éviter que sa firme ne serve de tribune aux colporteurs de fausses nouvelles, aux théories conspirationnistes et à ceux dont l’intention n’est que d’attiser la haine. On espère néanmoins que la firme nous en dira plus dans les prochaines semaines. De notre côté nous ne voyons pas encore de tels résultats s’afficher.

