Facebook va intégrer un navigateur in-app dans l’appli Android

Ces derniers temps, Facebook fait souvent la une de la presse spécialisée, et pas toujours pour les bonnes raisons. La compagnie créée par Mark Zuckerberg cherche tant bien que mal à améliorer son image, en apportant des modifications à sa plateforme notamment.

À en croire la rumeur, le réseau social s’apprêterait à intégrer un navigateur au sein même de l’application mobile. Facebook serait évidemment le grand bénéficiaire de cette fonctionnalité, puisque cela permettrait aux utilisateurs de consulter le contenu d’une publication sans quitter l’application, comme c’était le cas auparavant. La nouvelle implémentation serait plus complète que Instant Articles (articles instantanés), un ersatz de navigateur intégré dont seuls les utilisateurs de l’application iOS jouissaient jusqu’à maintenant.

Il sera donc possible d’ouvrir les publications du Fil d’actualité dans un navigateur maison. En toute logique, il sera également possible de partager les liens dans le menu de ce browser. Si on en croit Betonmobile, tous les types de liens ne seront pas immédiatement supportés et pour commencer, seuls les liens vers les photos et les vidéos pourront être partagés. Dans les semaines qui viennent, d’autres types de publications devraient être ajoutés à la liste de liens partageables et les autres applications de Meta (WhatsApp et Instagram en l’occurrence) bénéficieront de ces fonctionnalités.

Grâce au navigateur in-app, les utilisateurs ne sortiront plus de Facebook

Le navigateur Facebook, dont la barre de recherche devrait être située sur le haut de l’écran, proposera la majorité des fonctionnalités disponibles sur les browsers de la concurrence, à savoir la recherche textuelle et/ou vocale, la possibilité de sauvegarder des liens pour une consultation hors-ligne, la création d’un widget pour accéder à un site depuis la page d’accueil.

Facebook subit un feu nourri de critiques, à juste titre sans doute. Rappelons ainsi qu’une étude récemment publiée par des experts en cybersécurité révèle que les applications de Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp, sont les plus dangereuses en termes de sécurité des données personnelles. L’intégration d’un navigateur dans ces plateformes déjà très intrusives ne fera donc que donner encore plus d’informations sur les utilisateurs à la société. Si la rumeur est avérée, le navigateur in-app de Facebook devrait être déployé dans les semaines qui viennent sur les appareils Android uniquement.