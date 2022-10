Facebook va vous permettre de mieux contrôler votre fil d’actualités, il était temps

Facebook traverse une période difficile. Le réseau social cherche par tous les moyens à revenir dans les bonnes grâces de ses utilisateurs, et pour ce faire, il compte leur proposer d’avoir plus de contrôle sur leur fil d’actualité.

Facebook est une compagnie constamment au bord de la crise de nerf. Les profits sont en baisse et même BlenderBot3, l’IA maison de Meta, considère que Mark Zuckerberg est « trop effrayant » et « manipulateur ». Un bon moyen de redresser la barre et d’améliorer l'image de la compagnie serait de donner plus de contrôle aux utilisateurs. Ces derniers se plaignent en effet que leur Fil d’actualité est désormais encombré de trop de publications indésirables.

La compagnie a annoncé sur son blog que les utilisateurs du service pourront préciser s’ils veulent plus ou moins de tel ou tel type de contenu sur chaque post de leur fil d'actualité. Meta ne fait pas qu'utiliser l'Intelligence artificielle pour licencier des employés, la maison-mère de Facebook l'utilise aussi pour concocter le fil d'actualité du réseau social. Jusqu’à maintenant l'IA se contentait de composer un fil en fonction de vos habitudes et interactions, et à l’heure actuelle, quand vous cliquez sur le post d'un ami, d'un groupe ou d'une page vous ne pouvez que masquer la publication ou la signaler.

En redonnant le contrôle aux utilisateurs, Facebook va rendre son IA plus efficace

Le nouveau réglage proposé par Facebook vous permettra de demander aux algorithmes de Meta de montrer plus de posts de tel ou tel type ou à l’inverse, d’en montrer moins. En tant qu’utilisateur vous interviendrez directement sur le classement effectué par l’Intelligence artificielle de Facebook. Ce menu n'apparaît pas pour l’instant à la demande, vous le verrez s’afficher ponctuellement dans le Fil d’actus. Les ingénieurs du réseau social souhaitent le généraliser à chaque post dans un avenir proche sur chaque publication et dans les Vidéos, en cliquant sur les trois petits points.

Par ailleurs, la compagnie continue d’ajouter des paramètres au menu des Préférences de votre fil. Il sera très bientôt possible de préciser le nombre de publications dans ce menu. Ainsi, après une séance de navigation de votre Fil d’actualité, si vous pensez avoir vu défiler trop de publications de vos proches, vous pourrez aller dans le menu de Préférences de votre Fil d’actualités et régler les publication affichées de manière plus granulaire.

Source : Facebook