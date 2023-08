TikTok, Instagram, Twitch : des influenceurs sont payés pour faire la pub des énergies fossiles

De plus en plus d'influenceurs reçoivent de l'argent pour faire la promotion de grands groupes pétroliers. Une pratique qui suscite incompréhension voire consternation chez les spectateurs, qui n'hésitent pas à dénoncer le procédé.

Quand on est influenceur sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Twitch ou Instagram, il n'y a pas 36 moyens d'en vivre. Globalement, il y a les revenus des publicités qui s'affichent automatiquement, les dons des spectateurs et les sponsors. Dans le cas de ces derniers, les créateurs reçoivent une somme d'argent et en contrepartie doivent faire la publicité d'un produit ou d'un service. Rien de choquant en soi, il faut bien vivre après tout. Sauf qu'il y a sponsor et sponsor.

L'AFP a découvert une nouvelle tendance pour le moins controversée. Des influenceurs font la promotion de groupes pétroliers comme BP, ExxonMobil, Shell ou TotalEnergies, pour ne citer qu'eux. The Petrol Princess, qui porte bien son nom, est spécialisée dans la pose de perruques et affiche 2,7 millions d'abonnés sur TikTok. Entre deux vidéos capillaires, elle se filme en train d'acheter des en-cas dans une station-service Shell. Une liste de lecture pleine de vidéos de ce genre est mise en évidence sur sa page de profil.

Des influenceurs TikTok et Instagram font la publicité de groupes pétroliers contre rémunération

Sur Instagram, Chica, créatrice de contenus sur les jeux vidéo aux 178 000 abonnés, présente une fonctionnalité du jeu Fortnite sponsorisée par Shell. Ça ne passe pas auprès des fans : “J'ai grandi grâce à tes vidéos, voir te vendre à l'une des entreprises les plus contraires à l'éthique et les plus inhumaines qui existent, c’est affligeant”, lit-on dans l'un des nombreux commentaires du même genre. Pour Melissa Aronczyk, professeure de communication et d'information à l'université Rutgers aux États-Unis, “l'industrie des combustibles fossiles veut se constituer un capital social auprès des jeunes”. La démarche semble plutôt se retourner contre elle.

De son côté, Lauren Knight, porte-parole d'ExxonMobil, précise qu'il s'agit “d'éduquer les consommateurs sur les avantages de notre programme de récompenses pour le carburant”. Pas de publicité directe pour les énergies fossiles donc, mais c'est tout comme. Cette polémique survient dans un climat de méfiance toujours plus grand envers les influenceurs. En France, une loi a été votée en juin dernier pour mieux encadrer la promotion en ligne. Le résultat ne s'est pas fait attendre, plusieurs créateurs se sont depuis fait épinglés pour publicités mensongères.

Source : La Dépêche