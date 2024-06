Facebook pourrait bloquer toute la presse dans ce pays, voici pourquoi

Meta envisage de bloquer l'affichage des articles de presse et autres reportages sur son réseau social Facebook. Un seul pays serait concerné, mais qu'a-t-il fait pour provoquer cette réaction ?



Pourquoi vous connectez-vous au réseau social Facebook ? Pour regarder ce que deviennent vos anciens camarades de classe ? Poster les dernières photos de vos vacances histoire de faire plaisir à votre tante qui n'a que ce moyen pour les voir ? Ou, comme la Gen Z, parcourir les annonces du Marketplace et trouver l'objet que vous convoitez à bas prix ? Quelle que soit votre raison, il y en a une que l'on peut éliminer d'office sans prendre trop de risque : vous informer sur l'actualité.

En France, mais aussi au Royaume-Uni et en Allemagne, Meta s'est rendu compte que les gens n'allait pas sur Facebook pour se tenir au courant des dernières nouvelles. Ce n'est pas pour rien que l'onglet News a disparu de la plateforme l'an dernier. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a quelques années a d'ailleurs surgi la question de la rémunération des groupes de presse pour le partage et le référencement des articles ou reportages sur le réseau social. Un pays a carrément voulu obliger le géant américain à payer en faisant passer une loi, et ça se passe mal.

Meta envisage de bloquer les actualités sur Facebook dans ce pays

En 2021, Facebook bloque la presse australienne en guise de protestation. Un accord est finalement trouvé, sauf que son échéance est fixée à 2024 et que Meta n'a pas l'intention de le renouveller. Le projet de loi revient alors sur le tapis, mais la firme ne change pas de position. Si l'Australie force la main du groupe de Mark Zuckerberg, ce dernier répondra sûrement par un blocage pur et simple des médias. C'est exactement ce qu'il s'est passé au Canada quand le pays a voté un texte similaire en 2023.

Quand on lui demande si bloquer la presse sur le réseau social Australie n'équivaut pas à contourner la loi, la directrice des politiques régionales de Meta Mia Garlick botte en touche : “Nous nous efforçons de respecter toutes les autres lois – lois fiscales, lois sur la sécurité, lois sur la protection de la vie privée. C'est juste que le respect de cette loi serait légèrement différent si elle était pleinement mise en œuvre“.

Source : Reuters