Meta abandonne l’onglet News sur Facebook en France

Dans l'optique de recentrer ses activités, notamment sur les contenus vidéo, Meta a décidé d'abandonner l'onglet News sur Facebook dans plusieurs pays européens, parmi la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Alors que les utilisateurs européens pourraient bientôt se débarrasser des pubs sur Facebook grâce à un service payant, Meta vient de faire une nouvelle annonce concernant son principal réseau social. En effet, l'entreprise américaine a décidé de mettre fin à l'onglet News sur Facebook en France, en Allemagne et au Royaume-Uni d'ici la fin d'année 2023. Pour rappel, cette section permettait de consulter un flux d'articles d'actualité.

Pour Meta, cette décision s'inscrit dans une volonté de recentrer ses investissements sur des produits et services les plus appréciés par les utilisateurs. Pour résumer, Facebook News ne fonctionne pas, et il est temps pour Meta d'y mettre un terme. “ Nous savons que les gens ne viennent pas sur Facebook pour les actualités et le contenu politique – ils viennent pour se connecter avec d'autres personnes et découvrir de nouvelles opportunités, passions et intérêts”, écrit la firme de Menlo Park dans un communiqué officiel.

Les news n'intéressent pas les utilisateurs Facebook d'après Meta

D'après les statistiques partagées par Meta, les actualités représentent moins de 3% de ce que les internautes consultent dans leur fil d'actualité Facebook. Pour les organes de presse et les éditeurs, cette nouvelle ne changera pas grand chose. En effet, ils conservent leur accès à leurs pages et comptes Facebook respectifs, tandis qu'ils pourront toujours publier des liens vers leurs articles et rediriger les internautes vers leurs sites web.

Par ailleurs, les organismes de presse peuvent également continuer à utiliser certains produits comme les Reels et le système publicitaire de Facebook pour toucher des audiences plus larges. Précisons enfin que Meta s'engage à honorer tous les accords existants passés avec des éditeurs des trois pays concernés par cette décision. Néanmoins, l'entreprise ne conclura plus de nouveaux accords commerciaux concernant la publication de contenus sur Facebook News tandis qu'il ne compte pas non plus lancer de nouveaux produits et services Facebook dédiés aux organes de presse à l'avenir.

Pour rappel, Meta pourrait bientôt mettre fin aux conversations croisées sur Instagram et Facebook. En effet, le développeur et leaker Alessandro Paluzzi a partagé une capture d'écran d'une notification Instagram. Il est précisé qu'il ne sera plus possible dès la mi-octobre de discuter avec vos amis Facebook depuis Instagram et inversement.