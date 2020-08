Facebook News : la revue de presse personnalisée arrive en France

Facebook News, la partie actualité de Facebook, va faire ses premiers pas dans de nombreux pays, dont la France. Le but est de proposer aux utilisateurs une revue de presse en partenariat avec les médias locaux.

Facebook News existe depuis quelques temps aux Etats-Unis et va prochainement faire son entrée dans de nouveaux pays. Parmi les concernés, le Brésil, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde… et la France. Les utilisateurs de l’hexagone pourront donc s’informer sans quitter l’application.

Facebook n’a pas donné de date précise pour l’arrivée de News en France, mais donne une fenêtre de tir. Ce sera dans les six prochains mois. Le réseau social précise qu’il a travaillé au cas par cas pour chaque pays, chacun ayant des médias et des habitudes différentes de consommation de l’info.

Les médias rémunérés

Facebook News est une nouvelle fonctionnalité du réseau qui a fait ses preuves aux Etats-Unis. Elle propose un onglet dédié directement dans l’application qui condense les actualités du jour. Il s’agit ici d’une revue de presse faite par des journalistes et des algorithmes en se servant de médias partenaires. Une sorte de Google Actualités ou Flipboard personnalisé pour chaque utilisateur.

Les médias partenaires français n’ont pas été annoncés, mais une chose est certaine : ils seront rémunérés pour leur présence dans ce fil d’actualité. Ils ont donc tout intérêt à y figurer. De plus, Facebook News apporte des visiteurs supplémentaires, qui ne seraient jamais allés sur les sites concernés en temps normal. En plus d’articles importants mis en avant, des vidéos seront également dans les fils d’actualité. On peut donc s’attendre à ce que les sites partenaires adaptent leur fonctionnement pour le réseau. Une petite révolution qui arrivera d’ici peu.

Facebook essaye de se racheter une conduite en mettant en avant les informations sûres et vérifiées après plusieurs scandales, comme celui de Cambridge Analytica. En plus de l’onglet News, le réseau signale désormais les médias détenus par un Etat et susceptibles de faire de la propagande. L’élection américaine arrive à grand pas, et le réseau doit tout faire pour éviter la propagation de Fake News, ce qui lui avait été grandement reproché en 2016. Une option pour cacher les messages politiques, quels qu’ils soient, a de ce fait été implantée.

Et vous, attendez-vous Facebook News ? Comptez-vous l’utiliser ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Facebook