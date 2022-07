Facebook modifie le fil d’actualité pour afficher les publications de vos amis par ordre chronologique

Meta a annoncé l'introduction d'un nouvel onglet “Feeds” pour les appareils mobiles. Ce nouvel onglet affichera le contenu par ordre chronologique, qui peut être filtré pour afficher les messages des amis, des groupes et des pages que vous suivez.

Facebook a annoncé qu’il revenait à l'essentiel et rétablissait un fil d'actualité chronologique dans son application pour permettre aux utilisateurs de suivre plus facilement les publications de leurs amis. Plus de dix ans après que Facebook a mis à jour son fil d'actualité breveté pour afficher par défaut les « meilleures histoires » plutôt qu'une liste chronologique des publications des amis et des pages, la société rétablit la possibilité de « voir facilement les publications les plus récentes de vos amis, pages et groupes ». Meta a d’ailleurs annoncé la même chose pour Instagram en 2022.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Facebook pour présenter aux utilisateurs un contenu plus divertissant et recommandé, afin de devenir ce que le cofondateur Mark Zuckerberg a appelé un « moteur de découverte », et de mieux concurrencer des rivaux tels que TikTok au niveau du temps d’utilisation et l'attention des utilisateurs. TikTok était récemment devenue l’application vidéo n°1 pour Android et iOS, une place que Facebook aimerait bien occuper.

Les publications seront de nouveau affichées dans l’ordre sur Facebook

Facebook lance un nouvel onglet Feeds et renomme sa page d'accueil en Home sur l'application. Les deux onglets seront accessibles à partir des versions iOS et Android de l'application Facebook, où ils commenceront à apparaître dans la barre de raccourcis prochainement.

L'onglet Feeds permettra aux utilisateurs de créer une liste d'amis et de pages qui les intéressent et de filtrer le contenu qui ne les intéresse pas, comme par exemple les publications suggérées pour vous. Selon le communiqué de presse, l'objectif est de donner aux utilisateurs “plus d'options” pour voir et trier leur contenu.

Quant à l’onglet Home, Facebook le positionne désormais comme « un moteur de découverte qui vous permet de trouver et de suivre de nouveaux contenus et créateurs grâce à des recommandations ». Il s’agira donc de l’inverse de Feeds, où vous irez « pour accéder au contenu des personnes et des communautés avec lesquelles vous êtes déjà connecté ». La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura plus de contenu « suggéré pour vous » affiché au milieu des publications de vos proches. Facebook déploie actuellement tous ces changements, et ils devraient bientôt arriver sur votre application.

Source : Facebook