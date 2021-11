Facebook teste un nouvel algorithme pour votre fil d’actualité

Facebook est beaucoup critiqué pour la manière dont certaines publications sont mises en avant. Pour tenter d’apaiser la polémique, le réseau social présente une nouvelle manière de gérer les fils d’actualité.

Le fil d’actualité de Facebook est très nébuleux. Le réseau social est en effet dans la tourmente, accusé de promouvoir les discours de haine, plus susceptibles de faire de l’engagement, dans la timeline des utilisateurs. Il cherche à se dédouaner et annonce une nouvelle manière de gérer ses fils d’actualité. S’il se refuse toujours à proposer un fil chronologique, il va donner la possibilité à l’utilisateur de mieux gérer les publications affichées.

Il sera possible de gérer la fréquence à laquelle les publications apparaissent. Voulez-vous voir des posts de vos amis en priorité (s'il en reste) ? De groupes auxquels vous appartenez ou encore de pages publiques ou de marques ? C’est à vous de voir en cliquant sur les onglets dédiés. Vous pouvez choisir une fréquence normale, faible ou élevée.

Facebook change la manière de présenter son fil d'actualité

De même, certaines publicités peuvent maintenant être tout simplement exclus de votre timeline. Vous ne voulez plus entendre parler de politique ? Vous ne voulez pas voir de faits divers dans votre Facebook ? Ces contenus ne s’afficheront plus. Les publicitaires devront en effet indiquer quels sujets ils abordent avant de publier leur réclame.

Pour le moment, cette nouveauté ne concerne qu’une poignée d’utilisateurs. Si les tests sont concluants, le nombre de concernés va augmenter au fil des semaines. A termes, il sera donc possible d’avoir plus de maîtrise sur son Facebook. Cette fonctionnalité arrive néanmoins beaucoup trop tard. Les fils d’actualité du site ressemblent depuis trop longtemps à un chaos sans nom, gérés par un algorithme opaque dénoncé par Frances Haugen. Cette volonté de transparence pourrait être signe de bonne volonté, mais le réseau social de Mark Zuckerberg ne va clairement pas assez loin. L’ajout d’une timeline chronologique, demandée à cors et à cris par les utilisateurs, ne semble pas à l’ordre du jour. De même, l’apparition de certaines publicités ainsi que de posts sponsorisés est toujours un mystère.

Depuis quelques temps, Facebook tente de changer son image. Récemment, la société mère a choisi de se renommer Meta et a axé sa nouvelle communication sur le Métavers. Pas sûr que cela suffise pour regagner la confiance des utilisateurs.

Source : TechCrunch