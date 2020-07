Facebook Messengers : il est possible de verrouiller l’application pour protéger vos conversations privées

Facebook Messengers introduit une nouvelle option de sécurité pour ceux qui souhaitent protéger au maximum leur vie privée. Il est désormais possible de verrouiller l’application pour ne l’ouvrir qu’avec votre empreinte ou par reconnaissance faciale.

Cela nous est tous arrivé. Quelqu’un prend notre smartphone pour regarder nos photos de vacances que nous voulions lui montrer ou tester un jeu et là, une fenêtre de discussion Facebook Messengers apparaît. La chose peut être problématique pour certains utilisateurs et Facebook l’a bien compris. Il est désormais possible de verrouiller l’application via une option appelée App Lock.

Facebook indique en effet que son application de discussion en ligne va avoir le droit à une nouvelle option de sécurité. A l’ouverture, elle devra scanner votre empreinte ou votre visage (via Face ID par exemple) pour afficher les discussions. Dans les faits, l’activer sera fluide et ne devrait pas être gênant au quotidien. Cela devrait donc éviter qu’une bulle apparaisse alors que quelqu’un d’autre est sur votre smartphone.

Pour l’activer, il suffit d’aller sur votre profil, puis dans le menu Confidentialité. Cette mise à jour est actuellement déployée, mais sur iOS seulement. Elle arrivera sur Android dans les prochains mois, indique Facebook. Elle est bien entendu optionnelle, vous pouvez très bien laisser la confidentialité telle qu’elle est actuellement.

Classer vos messages

Facebook travaille également pour empêcher les utilisateurs de recevoir des messages indésirables. Comme sur Instagram, il sera possible de classer es messages reçus. L’utilisateur pourra, s’il le souhaite, choisir qui peut lui envoyer un message ou l’appeler, bloquer des personnes ou une catégorie de personnes. Pour le moment, la firme de Palo Alto n’a pas donné plus de détails sur le fonctionnement de la chose, mais cette nouvelle option ne devrait pas différer de ce que nous connaissons déjà sur Instagram.

Dans tous les cas, Facebook souhaite renforcer au maximum la vie privée de ses utilisateurs pour leur confort. C’est également une manière de montrer que la vie privée est importante pour le réseau, qui a déjà connu plusieurs fuites de données majeures dans son histoire.

Et vous, allez-vous utiliser App Lock sur Facebook Messengers ? Dites-le-nous dans les commentaires !