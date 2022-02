Facebook Messenger : vos messages vocaux peuvent maintenant durer jusqu’à 30 minutes

Facebook Messenger, la célèbre application de messagerie appartenant à Meta, a annoncé une nouvelle mise à jour apportant des améliorations aux messages vocaux ou encore au mode éphémère.

Facebook Messenger va bientôt avoir droit à une nouvelle mise à jour. Celle-ci va apporter des changements majeurs à la fonctionnalité de messages vocaux. Désormais, les utilisateurs auront la possibilité de rejouer leur message vocal avant de l’envoyer, mais également de le mettre en pause, le supprimer ou encore continuer l’enregistrement. Auparavant, relâcher le bouton du microphone envoyait instantanément le message vocal, sans que l’utilisateur puisse s’assurer qu’il soit compréhensible. Pour l’occasion, Facebook Messenger va également allonger la durée maximale des messages vocaux de 1 minute à 30 minutes.

En plus d’améliorer ses messages vocaux, Messenger va également apporter des changements au mode éphémère, qui supprime les messages après leur envoi. Désormais, il vous sera possible de partager des GIF, des stickers ou encore réagir aux messages. De plus, vous serez notifiés si votre destinataire prend une capture d’écran de votre conversation.

Facebook Messenger permet de partager une addition avec ses amis

La nouveauté majeure ajoutée à Messenger sur Android et iOS est la fonctionnalité Split Payments, qui vous permet de diviser les paiements entre les membres d’un même groupe. Pour l’instant réservée aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité sera très utile pour partager une addition au restaurant, ou encore de diviser les coûts lors d’un voyage.

La publication indique que les internautes qui ne connaissent pas les paiements dans Messenger peuvent facilement ajouter des détails de paiement pour envoyer et recevoir de l'argent. Meta considère la nouvelle fonctionnalité comme un moyen « gratuit et rapide » de gérer les finances via Messenger.

Pour rappel, Facebook Pay a été lancé pour la première fois en novembre 2019 comme un moyen d'établir un système de paiement qui n’est pas limité aux paiements entre particuliers, puisqu’il est aussi possible de l’utiliser pour faire des dons et régler des achats en ligne. Le géant américain avait ensuite introduit le paiement via QR Code pour plus de sécurité. Pour l’instant, on ne sait pas si l’entreprise compte ou non déployer Facebook Pay en France au cours des prochains mois.

