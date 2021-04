Facebook Pay introduit le paiement via QR Code pour plus de sécurité

Facebook Pay va se doter d’une nouvelle fonctionnalité : le QR Code. Cela permettra de payer des personnes lors des transactions physiques. De quoi garantir une sécurité optimale pour les transferts d’argent.

Facebook Pay a été introduit en 2019 et a pour le moment du mal à s’imposer. Ce système permet déjà d’acheter des produits sur le réseau social, mais également d’envoyer de l’argent en passant par Messenger, Instagram ou encore WhatsApp. Une nouvelle fonctionnalité va prochainement faire son entrée, le QR Code. Il est destiné aux transactions physiques.

Comme le note MacRumors, un nouveau bouton est apparu dans le carrousel dédié à Facebook Pay : Scan. Cela permet tout simplement de scanner un QR code généré par un autre utilisateur. De ce fait, il est possible de transférer un montant déterminé de manière très facile. Bien entendu, cette méthode est pensée pour les transactions en face à face.

Facebook Pay a du mal à s'imposer auprès du public

Pour le moment, peu de détails sur cette fonctionnalité. On ne sait par exemple pas si les montants seront limités et si la chose sera réservée à vos contacts. Il n’y aurait pas de raisons particulières à cela, étant donné que cela permettrait de faciliter les transactions qui se sont faites via le site. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible. Avant de la voir arriver chez nous, il faut qu'elle soit testée par une poignée d'utilisateurs, ce qui est actuellement le cas.

Reste maintenant à convaincre les usagers de Facebook. Utiliser Facebook Pay pour des transactions se faisant en ligne sur le réseau a du sens, mais lors d’un paiement en face à face, ce n’est plus vraiment le cas. Qu’est-ce qui pousserait des personnes à utiliser cette méthode plutôt qu’une autre ? Facebook Pay a en effet du mal à s’installer dans le paysage tech aujourd’hui, dépassé par d’autres solutions, comme celles de Google, de Samsung ou d’Apple. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait contribuer à changer les choses, à moins que ce ne soit qu’un coup d’épée dans l’eau. Ce sera aux utilisateurs de décider ou non de son efficacité.

Et vous, utilisez-vous Facebook Pay ? Le QR Code vous semble-t-il un bon ajout ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : MacRumors