Facebook Messenger : une application Windows 10 et Mac est disponible au téléchargement

Facebook Messenger s’offre enfin une application de bureau sur Windows 10 et Mac. Vous pouvez désormais chatter plus facilement avec vos amis et proches depuis un ordinateur sans passer par la version web du réseau social.

Facebook a lancé aujourd’hui une nouvelle application Messenger sur Windows 10 et macOS partout dans le monde. Attendue depuis plusieurs années, elle tombe à pic au moment l’utilisation des applications de chat et de vidéoconférence connait une forte augmentation. « Le mois dernier mois, nous avons constaté une augmentation de plus de 100% du nombre de personnes qui utilisent leur navigateur sur PC pour les appels audio et vidéo sur Messenger » explique Facebook dans un communiqué.

Afin de combler la demande pressante en cette période de confinement, Facebook a accéléré le lancement de la version Desktop. Une application Messenger est désormais disponible au téléchargement sur Microsoft Store et Mac App Store à l’instar de la version Andrid et iOS. Elle offre une expérience simple et intuitive. Vous n’aurez donc pas de mal à prendre vos marques.

Facebook Messenger sur Windows 10 et Mac : chattez et passez des appels vidéo sans passer par le web

Avec les applications pour MacOS et Windows, le meilleur de Facebook Messenger arrive sur les ordinateurs de bureau, y compris les appels vidéo de groupe entièrement gratuits et illimités, contrairement à Zoom l’autre application en ce moment, qui limite la durée des appels à 40 minutes dans sa version gratuite.

Facebook Messenger pour Desktop facilite grandement l’expérience des utilisateurs sur PC et Mac, la version web étant loin aussi pratique à l’usage qu’une application distincte. Vous pouvez désormais recevoir des notifications sur le bureau, répondre à vos messages et passer des appels sans laisser un onglet constamment ouvert sur le navigateur. Messenger vous permet également de désactiver les notifications au besoin. Le mode sombre est aussi disponible sur PC.

Ce n’est pas la première fois qu’une application du service de messagerie est proposée sur ordinateur. Messenger était disponible sur Windows il y a quelques années mais contre toute attente, Facebook avait décidé de la supprimer en 2014. Six ans après, elle est de retour pour le plus grand bonheur des utilisateurs.