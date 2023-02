Facebook : le réseau social dépasse les 2 milliards d’utilisateurs actifs par jour

La société Meta de Mark Zuckerberg, société mère de Facebook et Instagram, a publié aujourd'hui des résultats financiers optimistes, à la surprise et au soulagement de Wall Street, en battant les objectifs de chiffre d'affaires et d'utilisateurs actifs quotidiens.

Meta a publié son rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2022, qui comprenait les derniers chiffres sur les utilisateurs de Facebook. L’entreprise annonce que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Facebook était de 2 milliards au 31 décembre 2022. C'est une légère hausse par rapport aux 1,98 milliard d'utilisateurs du trimestre dernier et une augmentation de 4 % en glissement annuel. « Notre communauté continue de croître et je suis heureux du fort engagement dans l'ensemble de nos applications. Facebook vient de franchir le cap des 2 milliards d'actifs quotidiens », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG et cofondateur de Meta, en annonçant les résultats.

Les utilisateurs actifs mensuels sont eux au nombre de 2,96 milliards, ce qui, selon Meta, représente une augmentation de 2 % d'une année sur l'autre. Ce chiffre est néanmoins stable par rapport à ce qui a été rapporté au troisième trimestre 2022. Pour rappel, c’est en 2017 que Facebook avait dépassé les 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels pour la première fois.

Meta dépasse les attentes des analystes

2022 a aura été une véritable année noire pour la société mère de Facebook et Instagram, qui n’avait jamais été aussi bas financièrement depuis 2016. La firme avait dégringolé en bourse, et avait vu ses bénéfices chuter.

Meta a effectivement enregistré une baisse de son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre consécutif, alors qu'elle est confrontée à un recul des dépenses publicitaires et à une concurrence accrue de sociétés comme TikTok. Cependant, les investisseurs se sont ralliés à l'action, qui a grimpé de 20 % grâce aux résultats du quatrième trimestre, meilleurs que prévu, et aux perspectives relativement optimistes de la société pour le premier trimestre.

Les ventes du quatrième trimestre, qui s'élèvent à 32,2 milliards de dollars, ont diminué de 4 % par rapport à l'année précédente, mais ont dépassé les attentes. Les bénéfices sont passés de 10,2 milliards de dollars à 4,6 milliards de dollars. Alors que Meta a dépassé les attentes en matière de revenus, la division Reality Labs de la société a perdu un montant considérable de 13,7 milliards de dollars en 2022.