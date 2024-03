Facebook : le “poke” n’est pas mort, il revient en force chez les jeunes

Facebook a ressuscité le “poke” et apparemment, ce sont les jeunes qui s'emparent de la fonctionnalité d'après les chiffres avancés par la Meta, la maison-mère du réseau social.



Vous qui avez connu les premières années du réseau social Facebook, lancé en 2004 tout de même, est-ce que vous souvenez du “poke” ? Ce bouton prenait la forme d'une main pointant l'index vers la droite et servait principalement à prendre contact avec quelqu'un de manière moins directe qu'un message. Un peu comme si vous lui tapotiez l'épaule pour attirer son attention. À l'époque, c'est une fonctionnalité emblématique du réseau social. Certains se rappelleront de la série d'animation South Park qui s'en empare le temps d'un épisode avec la fameuse réplique “Stan poke ta grand-mère”.

Le temps passant, le poke tombe en désuétude et disparaît discrètement de Facebook. Pas totalement cela dit. D'un point de vue purement technique, il a toujours été possible de “poker” les gens sur le réseau social, mais il fallait pour cela naviguer dans les méandres des paramètres du site ou taper “poke” dans la barre de recherche. C'est désormais beaucoup plus simple puisque le bouton poke a fait son retour début 2024 dans un design repensé.

Facebook remet le “poke” sur le devant de la scène et les jeunes s'en emparent

Quand vous cherchez le nom de quelqu'un, lee réseau social de Mark Zuckerberg fait apparaître le bouton poke à côté de celui qui permet d'envoyer un message. Il ne s'affiche pas lors de nos tests et Facebook ne précise si cela est réservé aux États-Unis ou s'il est en cours de déploiement ailleurs. Toujours est-il que visiblement, le retour du poke fonctionne : Meta affirme que son utilisation a été multiplié par 13 depuis le changement graphique. On ne connaît pas le chiffre de départ cela dit.

Plus de 50 % des nouveaux pokes viennent de jeunes âgés de 18 à 29 ans. C'est d'autant plus étonnant que cette génération n'est en général plus sur Facebook pour son aspect social. Difficile de dire s'il s'agit d'un effet de mode passager chez des personnes qui n'ont pas connu le poke d'origine, où si la fonctionnalité va connaître un nouvel essor chez tous les utilisateurs.

Source : Business Insider