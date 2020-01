Facebook : le mode sombre débarque sur l’application Android

Facebook s’apprête à déployer le mode sombre sur l’application Android. Plusieurs utilisateurs ont pu l’essayer, comme le précisent nos confrères du site Android Police.

Le réseau social poursuit donc tranquillement l’uniformisation de ses services, puisque le « dark mode » a déjà été testé et intégré progressivement sur la version web, au côté d’une interface flambant neuve qui devrait arriver sous peu. De son côté la messagerie instantanée Facebook Messenger accueille le mode sombre depuis le mois d’avril 2019.

Il ne manquait donc plus que la version Android du réseau social. Les développeurs de Facebook avaient bien affirmé travailler sur le mode sombre pour l’application en août 2019, et depuis plus rien. Selon nos confrères du site Android Police, certains utilisateurs profitent d’ores et déjà du dark mode sur leur appli Facebook. Les témoignages commencent à affluer sur Twitter et Reddit, ce qui sous entend un déploiement progressif de la fonctionnalité.

Encore quelques soucis à régler

D’après les utilisateurs, le mode ne semble pas encore tout à fait prêt. Certaines zones de l’application passent subitement du blanc au noir, il y a donc encore quelques ratés. Au regard des captures, Facebook a d’ailleurs pour un gris foncé, plus qu’un noir complet. Les icônes bleues passent en blanc, tout comme la police d’écriture. Facebook procède probablement aux derniers tests utilisateur avant un déploiement général du mode sombre.

Cette fonctionnalité est attendue de pied ferme, notamment pour les économies d’énergies significatives qu’elle va apporter. En effet, il a été prouvé que l’application Android de Facebook est l’une des plus énergivores. De fait, l’intégration du mode sombre va enfin permettre de limiter la consommation en énergie de l’appli du réseau social.

Pour rappel, la nouvelle interface FB5 de la version web du réseau social est actuellement testée par un faible nombre d’utilisateurs. Elle apportera son lot de changements majeurs : plus d’ergonomie et de visibilité, un rubricage plus lisible et moins fourni, plus d’aplat et un nombre d’onglets réduit au strict minimum. Les communautés, les groupes et les stories seront particulièrement mis en avant sur cette mouture. Elle devrait être accessible à tous dans les prochains mois.

Source : Android Police