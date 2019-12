Facebook investit dans le jeu en streaming et sera l’un des futurs concurrents de Stadia (Google), GeForce Now (Nvidia) et xCloud (Microsoft). La firme américaine a racheté une start-up espagnole spécialisée, appelée PlayGiga. Elle rejoint ainsi l’équipe Facebook Gaming.

Le jeu en streaming représente l’un des futurs probables du jeu vidéo. Tous les grands acteurs s’y intéressent de près ou de loin. Sony exploite le PlayStation Now depuis plusieurs années. Google a lancé son offre Stadia il y a quelques semaines. Nvidia propose GeForce Now, un service qui va très rapidement arriver sur Android. Microsoft travaille sur xCloud, sa plate-forme propriétaire de cloud gaming. Sans oublier Shadow, le PC dans le cloud de Blade dont les prix ont récemment baissé.

La semaine dernière, nous rapportions dans nos colonnes le partenariat entre GameLoft et Blacknut pour le développement d’une offre en marque blanche permettant à tout opérateur de créer son propre service de cloud gaming. Cette tendance au cloud gaming attire naturellement les regards de ceux qui voudraient justement entrer sur ce marché à l’avenir florissant. Et justement, l’un d’eux vient de dévoiler ses intentions.

Il s’agit de Facebook. Le réseau social américain vient d’acquérir une nouvelle start-up. Son nom est PlayGiga. Sa nationalité est espagnole. Et son activité est le développement d’offres de cloud gaming en marque blanche. Elle développe donc sa propre technologie. Elle noue des contrats avec les éditeurs de jeu vidéo, comme Square-Enix, Capcom, Warner Interactive, THQ Nordic, Disney, Sega et consorts. Il s’agissait donc d’une offre similaire à celle présentée par Gameloft et Blacknut.

Facebook aurait payé 70 millions d’euros

Le prix payé par Facebook pour le rachat de cette start-up n’est pas officiel. La presse espagnole affirme cependant que la firme américaine aurait déboursé 70 millions d’euros. Et ce n’est pas cher payé pour mettre la main sur ce petit bijou. En effet, Facebook n’aura pas à investir pour créer son propre service. Tout y est déjà prêt. Il lui suffira de mettre son nom dessus, tout simplement.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le réseau social explique que PlayGiga rejoindra l’équipe de Facebook Gaming, la plate-forme créée pour concurrencer Twitch et YouTube sur le streaming de partie de jeu. Et nous voyons bien toutes les synergies que cela amène. Nous imaginons bien également que le PlayGiga travaillera avec Occulus.

Source : Twitter, El Pais