Facebook : exportez tous vos posts vers Google Docs grâce à ce nouvel outil

Facebook va intégrer prochainement un outil qui permettra aux utilisateurs de transférer facilement toutes leurs publications vers Google Docs ou un autre service. Une fonctionnalité pratique si vous comptez quitter le réseau social et que vous souhaitez récupérer l'ensemble de vos échanges avant de partir.

Tandis que Facebook se concentre activement pour concurrencer ClubHouse, le réseau social n'oublie pas d'intégrer de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme principale. Depuis quelques mois, l'entreprise de Mark Zuckerberg a déployé plusieurs outils à même de faciliter la vie des utilisateurs qui veulent justement en finir avec Facebook.

Ainsi, il est maintenant possible de transférer en quelques clics toutes ses photos Facebook vers Google Photos, tandis qu'une option pour effacer les vieux posts indésirables a fait son apparition en juin 2020. Cette fois-ci, le réseau social élargit cette démarche à toutes vos publications et notes. En effet, Facebook va intégrer prochainement un outil qui permettra aux utilisateurs d'exporter l'ensemble de leurs posts et de leurs notes vers Google Docs par exemple.

“Afin de donner aux gens plus de contrôle et de choix quant à leurs données, nous introduisons aujourd'hui deux options de portabilité, les posts et les notes Facebook. Les gens peuvent maintenant transférer directement leurs notes et leurs posts vers Google Docs, Blogger et WordPress.com”, détaille la firme californienne.

Elle poursuit : “Nous avons conçu cet outil en tenant compte de la confidentialité, de la sécurité et de l'utilité. Nous vous demanderons de saisir à nouveau votre mot de passe avant le début du transfert et nous crypterons vos données lors de leur transfert entre les services, afin que vous puissiez être sûr qu'elles seront transférées en toute sécurité”.

Comment exporter mes posts et mes notes Facebook