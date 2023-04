Facebook : des arnaqueurs vendent de faux billets Disneyland à 1,95€, ne vous faites pas avoir

Une nouvelle arnaque sévit actuellement sur Facebook. Celle-ci laisse croire aux utilisateurs que Disneyland met en vente des billets pour une journée à 1,95 €, sous prétexte des 30 ans du parc d’attractions. Bien évidemment, les victimes ne voient la couleur des pass une fois le virement effectué.

Il est désormais de notoriété commune que Facebook, ainsi que les autres réseaux sociaux de Meta, regorgent d’arnaques en tout genre. Il est donc impératif de rester constamment sur ses gardes afin de ne pas se faire avoir par une offre un peu trop alléchante pour être vraie. C’est précisément dans cette catégorie que se classe une nouvelle arnaque repérée par nos confrères de 20 Minutes.

Cette fois, c’est Disneyland qui sert d’excuse aux pirates pour soutirer l’argent de leur victime. Dans une publication, ceux-ci laissent ainsi croire que le parc d’attractions lance une opération spéciale pour fêter ses 30 ans. Ce dernier proposerait à la vente 1000 billets pour la modique somme de 1,95 €. Comme le rappelle Comment Ça Marche, le tarif habituel pour un billet à la journée est de la 56 €.

Gare à cette arnaque sur Facebook qui vend un billet pour Disneyland à prix d’or

En cliquant sur le lien, les internautes sont redirigés vers un questionnaire comprenant trois questions : la date de la venue, le moyen de transport utilisé et les éventuels accompagnants. Une fois les réponses fournies, le site affiche trois cadeaux et demande d’en choisir un. À ce stade, la victime gagne à tous les coups et se retrouve avec le fameux billet à 1,95 €. Il ne reste plus qu’à fournir certaines données personnelles, telles que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone avant de payer la somme due.

En plus de ne jamais voir la couleur des billets, les victimes viennent donc de fournir leurs coordonnées bancaires aux pirates, qui n’hésiteront pas à les réutiliser. Interrogé par 20 Minutes, Disneyland a confirmé ne pas être à l’origine de cette offre. L’arnaque est particulièrement sournoise, puisqu’elle a recours à de faux commentaires sous la publication laissant penser que la promotion est réelle. D’autant qu’elle promet des billets coupe-file, Saint-Graal coûteux pour les visiteurs du parc.

Source : 20 Minutes