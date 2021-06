Facebook : cette IA peut imiter tous les styles d’écriture manuscrite

Facebook vient de dévoiler TextStyleBrush, une IA capable d'imiter de nombreux styles d'écriture manuscrite. Il suffit de scanner un texte présent sur une image ou une photo. À terme, cette IA pourrait être utilisée pour traduire automatiquement du texte manuscrit et afficher le résultat en réalité augmentée par exemple.

Facebook multiplie les annonces ces derniers temps au sujet de ces différents travaux sur l'intelligence artificielle. Après avoir dévoilé son souhait de créer une IA capable de finir le jeu vidéo le plus dur de l'histoire, le réseau social présente ce lundi 14 juin 2021 TextStyleBrush. Cette nouvelle IA a la faculté de pouvoir imiter une multitude de styles d'écriture manuscrite, en scannant simplement un mot présent sur une image ou une photo.

“La création d'un système d'IA suffisamment souple pour comprendre les nuances du texte dans les scènes du monde réel et de l'écriture manuscrite est un défi d'IA beaucoup plus difficile à relever. Cela signifie qu'il faut comprendre un nombre illimité de textes, non seulement pour différentes typographies et calligraphies, mais pour différentes transformations, comme les rotations, les textes courbés et les déformations qui se produisent entre le papier et le stylo lors de l'écriture manuscrite”, explique Facebook.

À lire également : Messenger – une nouvelle fonction vous permet d'envoyer des messages en un éclair

Facebook veut lutter contre les deepfakes avec cette IA

Avec la publication en accès libre de ses travaux autour de TextStyleBrush, Facebook espère pouvoir stimuler la recherche d'autour d'éventuelles solutions pour combattre les technologies de deep fake et détecter notamment des textes trafiqués. “Si les chercheurs et les praticiens de l'IA peuvent devancer les adversaires dans la construction de cette technologie, nous pouvons apprendre à mieux détecter ce nouveau style de deepfake et à construire des systèmes robustes pour les combattre”, assure le réseau social sur son blog.

En outre, TextStyleBrush pourrait s'avérer utile dans de nombreux usages applicatifs. Il serait par exemple possible de traduire un temps réel du texte issu d'une photo. Rien de plus que ce que propose déjà Google Traduction pourriez-vous me dire. Au contraire, puisque l'IA de Facebook reproduit également le style d'écriture et le positionnement du texte en plus de le traduire, comme vous le pouvez le voir sur la photo ci-dessous.

Bien entendu, l'IA doit être encore peaufinée par Facebook, mais le réseau social ambitionne déjà d'en faire une aide “pour la traduction de texte en image dans différentes langues, la création de messages et de légendes personnalisés, et peut-être un jour la traduction de panneaux signalisation à l'aide de la réalité augmentée”.

Source : Facebook