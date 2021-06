Facebook veut créer une IA capable de finir le jeu vidéo le plus dur de l’histoire

Facebook lance un défi à tous les spécialistes de l’intelligence artificielle. Le but est de créer une IA capable de finir le jeu le plus difficile de l’histoire. Ou au moins, obtenir un bon score. Ce jeu s’appelle NetHack. Il fait partie de la catégorie des « Rogue-like » dont la particularité est de changer l’architecture des donjons à chaque partie.

L’intelligence artificielle est un domaine en forte évolution depuis 10 ans. Il ne s’agit pas simplement d’assistants virtuels comme Siri ou Alexa. Il s’agit aussi de programme informatique capable de comprendre des situations complexes et d’agir en conséquence. Les intelligences artificielles parviennent désormais à surpasser l’intelligence humaine dans certains jeux de société comme les Échecs et le Go. Elles arrivent aussi à vaincre les meilleurs joueurs à des jeux comme StarCraft, DOTA ou Minecraft.

Mais l’intelligence artificielle peut-elle s’adapter à tous les types de jeux ? C’est une question à laquelle Facebook aimerait répondre. La firme a lancé un défi à tous les spécialistes de l’intelligence artificielle pour créer une IA capable de finir le jeu le plus difficile de l’histoire : NetHack. À l’occasion de l’édition 2021 de la conférence NeurIPS (conférence dédiée aux systèmes neuronaux d’informations), Facebook a lancé le NetHack Challenge.

Une IA développée pour vaincre le jeu le plus dur

Le but de ce challenge est donc de créer une IA assez performante pour finir le jeu ou, à défaut, obtenir le meilleur score possible. Pour cela ,l’intelligence artificielle devra être capable de prendre des décisions (explorer, se battre, prendre tel ou tel chemin, etc.), mais également s’adapter, puisque le donjon change de forme à chaque partie, et apprendre de ses erreurs pour s’améliorer avec le temps. Tout en ayant aussi un peu de chance. Ce qui est plutôt difficile pour une IA.

Le choix de NetHack n’est pas un hasard. Il s’agit d’un jeu extrêmement difficile où la victoire du joueur n’est pas attendue, mais plutôt son échec (et la mort de son personnage). Il s’agit d’un RPG de type rogue-like où le joueur choisit une classe pour explorer un donjon procédural. Développé dans les 80, il a pris depuis de nombreuses apparences. Mais sa simplicité visuelle est trompeuse, puisqu’il profite de mécaniques ludiques complexes utilisées encore aujourd’hui.