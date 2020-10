Facebook censure Le Gorafi pour violence et provocation

Facebook vient de censurer une publication humoristique du Gorafi. Dans un post, le journal satirique prêtait à Jean Castex des propos plutôt virulents sur les personnes qui portent le masque sanitaire sous le nez. Les algorithmes de modération de Facebook n'ont pas compris le second degré du post et ont, une nouvelle fois, fait de l'excès de zèle.

Ce 22 octobre 2020, le Gorafi publiait un nouveau post humoristique sur son compte Facebook. Le média satirique s'amusait des dernières annonces de Jean Castex, premier Ministre français, en matière de lutte contre le coronavirus. “Le prochain que je vois qui porte un masque sous le nez, c’est un pain dans la gueule” lançait le Gorafi.

Evidemment, cette publication était à prendre au second degré. Une mission impossible pour les algorithmes de Facebook. Ce 27 octobre 2020, la publication était censurée par le réseau social pour violence et provocation, rapporte le Gorafi sur son compte Twitter officiel.

Facebook restaure la publication du Gorafi

“Votre publication va à l'encontre de nos standards de la communauté en matière de violence et de provocation. […] Ces standards visent à empêcher et perturber les dangers hors lignes'” explique Facebook. On imagine que les algorithmes de modération ont réagi à l'expression “un pain dans la gueule” et interprété la publication comme une menace ou une incitation à la violence.

De l'aveu même de Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, les algorithmes de modération du réseau social sont loin d'être parfaits. Il n'est pas rare que les algorithmes censurent des contenus anodins. Récemment, Facebook a ainsi censuré par erreur une photo montrant des oignons dans un panier pour nudité. Il y a quelques années, le réseau social a aussi censuré une photo de Macron pour actes sexuels.

Alerté par le Gorafi sur Twitter, les équipes de Facebook se sont penchés sur la publication censurée. “Merci pour votre signalement @le_gorafi. Le contenu en question vient d'être restauré par nos équipes” annonce Facebook. Un modérateur a visiblement analysé le contenu et comprit le second degré. Avez-vous déjà été censuré sans raison sur Twitter ? On attend votre avis dans les commentaires.