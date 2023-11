Facebook : les pirates n’hésitent plus à sombrer dans le sordide pour leurs arnaques

Une arnaque d’un nouveau genre circule actuellement en masse sur Facebook, une combine on ne peut plus sordide. En effet, les pirates font croire qu’un de vos proches a été victime d’un grave accident de voiture, afin de vous inciter à cliquer sur le lien et à télécharger leur malware.

Si les arnaques ne manquent pas sur Facebook, beaucoup s’appuient sur le même levier pour faire baisser la garde de leurs victimes : l’urgence. En incitant à réagir rapidement, les pirates empêchent leur cible de réfléchir à ce qu’elles sont en train de faire. Ajoutez à cela une pincée de notion familiale, et toutes les défenses sont en berne. Beaucoup d’arnaques, ainsi, laissent croire qu’un membre de sa famille court un grave danger.

Mais peu ont atteint le niveau de sordide que l’arnaque qui circule actuellement sur le réseau social. Pour être certains d’attirer l’attention de leurs cibles, les pirates font croire à un accident de voiture. Pire encore, ils sous-entendent qu’un des proches de leur victime est décédé, sans bien sûr dévoiler de nom. Plutôt que par message privé, la combine se déroule sur le mur de la cible, aux yeux de tous.

Une des pires arnaques circule actuellement sur Facebook

En effet, les pirates choisissent de partager un lien, donc la miniature est floutée, mais permet de distinguer une voiture accidentée, accompagnée du message : « Malheureusement, un accident vient de se produire. Je pense que tu le connais. Je suis désolé… » Pour gagner en crédibilité, les pirates utilisent des comptes auxquels ils ont volé l’accès.

Puisqu’aucun nom n’est donné dans le message, la victime a instantanément envie de cliquer sur le lien. Malheureusement, une fois chose faite, celle-ci téléchargera un malware qui volera ses données personnelles. Une variante de cette arnaque consiste à faire croire qu’il existe une vidéo de l’accident, titillant en plus la curiosité morbide des utilisateurs indiscrets qui tomberaient sur la publication.

Comme toujours, évitez donc de cliquer sur des liens qui vous paraissent louches. Il est très peu probable qu’une personne partage une aussi mauvaise nouvelle publiquement sur Facebook.