Non, la SNCF ne propose pas un an de voyage gratuit, c’est une arnaque

Attention à cette nouvelle arnaque qui sévit actuellement sur Facebook. Celle-ci prétend que la SNCF propose une promotion très alléchante, puisqu’elle offre à ses clients un an de voyage gratuit à bord de ses trains. Il s’agit bien entendu d’une campagne de phishing, dont la société ferroviaire peine à se débarrasser.

On le sait, Facebook est un véritable nid à arnaques. Pour les utilisateurs, il peut parfois être difficile de slalomer entre les offres véritables et celles qui sont tout simplement trop belles pour être vraies. Surtout lorsque celles-ci paraissent crédibles au premier abord, comme cette récente arnaque partagée par Alexandre Lenoir sur Twitter. À l’approche de l’été, celle-ci touche une corde sensible : le prix des billets de train.

Pour la modique somme de 1,95 €, l’arnaque prétend qu’il est possible d’obtenir une carte cadeau n’offrant pas moins d’un an de voyage gratuit à bord des trains SNCF. Le texte invite ensuite à cliquer sur le lien intégré à la publication. On retrouve donc là tous les codes de la campagne de phishing classique, dont les utilisateurs les moins avertis peuvent facilement devenir les victimes.

Prenez garde face à cette nouvelle arnaque qui se fait passer pour la SNCF

D’après Alexandre Lenoir, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce type d’arnaque apparaît dans son fil d’actualité. « Facebook continue d’encaisser des revenus, et des pigeons de se faire plumer », se lamente-t-il, laissant entendre que ces posts ont été sponsorisés afin de gagner en visibilité. En outre, la SNCF est au courant de la combine, puisqu’elle assure en commentaires avoir signalé la publication auprès du réseau social.

La société affirme « comprendre le mécontentement » des utilisateurs… ce qui ne suffit visiblement pas à faire disparaître les arnaques, qui circulent depuis « plusieurs mois », selon Alexandre Lenoir. Pour le moment, la prudence est donc de mise. Si vous prévoyez de réserver un train pour vos vacances d’été, songez à bien vérifier que chaque promotion est bien mise en place par la SNCF, surtout si celles-ci vous demandent de fournir vos coordonnées bancaires.